Gebze’de vasıflı elaman yetiştirecek kurslar açılıyor

Yerel basın temsilcileriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölgede vasıflı elaman yetiştirmek amacıyla mesleki kurslar açılacağını söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yerel basının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Büyükgöz, istihdama yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi. Belediye bünyesinde kurulan istihdam ofisinin iş arayan ile işveren temsilcilerini buluşturduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Bize başvuran 3 bin 200 kişiden, 2 bin 800’ünü işe yerleştirmişiz. Hali hazırda da 500600 talep var. Gebze’de bölgemizde vasıflı eleman yetiştirme sorunu var. Bu çerçevede de Sakarya Üniversitesi’yle protokol imzaladık. ‘Maharet Sizden Belgesi Bizden’ eğitim ve istihdam projesini başlatmış olacağız. Başlangıçta 11 bölümde mesleki kurs açacağız. Tatlıkuyu’da bir yer hazırlandı ve eğitim sonunda bunlara sertifika verilecek” dedi.

Gündemde yer alan farklı konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.

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