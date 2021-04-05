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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele Mehmed Akif Ersoy Camii dualarla ibadete açıldı

İHA

Başiskele Mehmed Akif Ersoy Camii dualarla ibadete açıldı

Başiskeleli hayırseverler tarafından yaptırılan Başiskele Mehmed Akif Ersoy Camii dualarla açıldı.
Başiskele Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı Buket Sokak’ta inşa edilen cami ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen törenle ibadete açıldı. Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, başta olmak üzere ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen açılış töreni Tınaztepe Çinili Camii Müezzin Kayyımı Sami Altınkayık’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.
Açılışta konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Binaya ruh veren temelindeki harç değil, onun içerisinde yapılan hizmetler ve ibadetlerdir. Biz Müslümanlar bir araya gelerek Allah’ın evlerini inşa ediyoruz. Ama bunu yaşatacak İslam’a ve insanlığa güzel hizmetler sunmak için bu güzel camilerimize sahip çıkmalıyız. Gerçek manada yaptığımız camilerimize ruh verebilmek için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Ben inanıyorum ki bu bölgedeki hemşehrilerimiz de bu eserimize bu güzel camimize sahip çıkacak, içlerini dolduracaklardır. İlçemizin çok çabuk büyüyen ve gelişen, en kalabalık mahallelerimizden biri olan Yeşilyurt mahallemizde bu güzel eseri yapan herkese, emeği geçen tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra söz alan Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ise, “Camileri yaptıranlar sessiz çoğunluktur derler. Bu noktadan sonra camimizi müftülük olarak devralıyoruz ve bu noktada hem ibadet hem de içerisinde verilecek eğitim, bilgilendirme gibi fonksiyonların gerçekleştirilmesi konusunda gayret göstereceğimizi beyan etmek istiyorum. Camimizin içi, avlusu, minareleri, donanımıyla gerçekten çok güzel ve gurur duyulacak bir camimiz. Bizler de bu devraldığımız camimizde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için büyük gayret göstereceğiz” diye konuştu.
Son olarak eserin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, “Kocaelimiz’in en güzel ilçelerinden biri olan Başiskelemiz’de kısa bir sürede çok güzel, çok kıymetli bir eser vücuda gelmiş. Burada bundan sonra cemaatimize iş düşüyor. Bu muhteşem eserin içini doldurmak, sabah ve yatsı namazlarında başta olmak üzere cemaatimizin görevi. Çocuklarımız cami avlusunda koşsunlar oynasınlar, Kur’anı Kerim öğrensinler. Burası bu mahallemizin merkezi olsun inşallah” şeklinde konuştu.
Pandemi dolayısıyla açılış konuşmalarının kısa tutulduğu törende Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol’un yaptığı duaların ardından kesilen kurdele ve besmeleler ile Başiskele Mehmed Akif Ersoy Camii ibadete açıldı. Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen cami, 2 kubbeli ve revaklı avlu özelliklerini taşıyor.

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