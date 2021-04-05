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Evi yanan ailenin yardımına İzmit Belediyesi koştu

İHA

Evi yanan ailenin yardımına İzmit Belediyesi koştu

Terzibayırı Mahallesi Kaymaz Sokak’ta çıkan yangın sonucu evleri yanan ve zor durumda kalan ailenin yardımına İzmit Belediyesi koştu.
Geçtiğimiz günlerde Terzibayırı Mahallesi Kaymaz Sokak’ta çıkan yangın sonucu evleri yanan ve zor durumda kalan aile için İzmit Belediyesi adeta seferber oldu. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaptığı incelemeler sonucunda aileye yardım eli uzattı. Bu kapsamda belediye tarafından aileye 12 ay boyunca düzenli gıda yardımı, giyim, halı, çekyat, buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak, bebek malzemesi, elektrikli ısıtıcı desteği sağlandı.

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