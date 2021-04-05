Unutulmaya yüz tutmuş ‘keçe’ yapımı kursu başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) şimdi de unutulmaya yüz tutmuş keçe yapımı kursu veriyor.

Geçmişi asırlar öncesine dayanan keçe yapımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) yaşatılmaya devam ediyor. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği keçe yapımı kursunda kursiyerler, yün boyama tekniklerinden, keçe malzeme kullanımına ve ürün oluşturmaya kadar tüm modelleri öğrenerek pratiğe döküyorlar.

Öte yandan Kocaeli’nde 12 ilçe 43 kurs merkezinde 352 farklı branşta eğitim veren KOMEK, şimdiye kadar toplamda 679 bin 523 kişiye sertifika verdi. KOMEK pandemi döneminde tüm önlemleri aldıktan online ve yüz yüze olmak üzere eğitimlere devam etti. Yeni dönemde de yoğun başvuru alan keçe yapımı kursunda KOMEK’ten şimdiye kadar 2 bin 213 kursiyer bu alanda eğitim aldı. KOMEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KOMEK’in resmi internet sitesi üzerinden yapabilir.

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