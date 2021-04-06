Ruşen Hakkı şiir yarışmasının kazananı belli oldu

İzmit Belediyesinin, edebiyat dünyasının duayen isimlerinden gazetecişairyazar Ruşen Hakkı için düzenlediği şiir yarışmasının birincisi “Sus Şarkıları” isimli eser oldu.

Kent hafızasına kazınan, Türk edebiyatının ve şiirinin önemli isimlerinden merhum gazeteciyazarşair Ruşen Hakkı’yı unutmayan İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği Ruşen Hakkı Şiir Yarışması’nın sonuçlarını açıkladı. 104 başvuru arasından 4 kişinin dereceye girdiği ve üç kişinin mansiyon ödülüne layık görüldüğü yarışmanın kazananı ‘’Sus Şarkıları’’ adlı eseriyle Özlem Turan Dertsiz oldu. Ruşen Hakkı’nın ölüm yıldönümünde düzenlenmesi planlanan yarışmanın ödül töreni, pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sebebiyle 12 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Ruşen Hakkı Şiir Yarışması’na katılan eserleri jüri üyeleri; şairyazar Fatma Türk Kuşkaya, gazetecişairyazar Ruhan Odabaş, Türkiye Pen İkinci Başkanı şairyazar Halil İbrahim Özcan, şairyazar Çiğdem Sezer ve şairyazar İhsan Topçu değerlendirdi. Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin ve seçici kurul özel ödülü kazanan 3 kişiye de biner TL ödül belirlendi.

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