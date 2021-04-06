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62 yaşında avukat oldu

DHA

62 yaşında avukat oldu


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te yaşayan Sema Dasıl, 1980 darbesi öncesi olaylardan dolayı bıraktığı hukuk fakültesine 2005 yılındaki aftan yararlanıp geri dönerek diplomasını aldı. Sema Dasıl, Kocaeli Barosu'ndan ruhsatını alarak 62 yaşında avukat oldu.
İzmit'te yaşayan Sema Dasıl, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 1980 darbesi öncesinde yaşanan olaylardan ötürü okuluna devam edemeyen Sema Dasıl, bir süre Fransa'da yaşadıktan sonra Adapazarı'na yerleşerek elektrik idaresinde memur oldu. Daha sonra tayin ile Ankara'ya taşınan Dasıl, 2005 yılında aftan yararlanarak hukuk fakültesine geri döndü. 4 yıl boyunca Ankara'dan İstanbul'a gidip gelerek 2009'da okulunu tamamlayan Sema Dasıl, bu süreçte hem okudu hem çalıştı. 2019 yılının Kasım ayında emekli olan Sema Dasıl, aradan 1 ay geçtikten sonra 2020 yılının ilk günlerinde avukatlık stajına başladı. 24 Mart'ta Kocaeli Barosu'ndan avukatlık ruhsatını alan Sema Dasıl, 62 yaşında avukatlık mesleğine başladı.
"80 DARBESİ ÖNCESİNDEKİ OLAYLARDAN DOLAYI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"
Hukuk fakültesini bırakmak zorunda kaldıktan sonra geçirdiği 30 yılı anlatan Sema Dasıl, "Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 1976 girişliyim. 1976 yılında girdikten sonra, 80 darbesi öncesindeki olaylardan dolayı takip edemedim dersleri. Okula devam edemedim ve bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra evlendim. Yurt dışına, Fransa'ya gittim. 3 yıl orada yaşadım. Döndükten sonra elektrik idaresinde çalışmaya başladım. 2005 yılındaki aftan yararlanarak Ankara'dan İstanbul'a sınavlara gitmeye başladım. 2009 yılında mezun oldum. Ekonomik nedenlerden dolayı çalışma hayatına devam ettim. 2019 yılının kasım ayında emekli oldum. 2020'nin ocak ayında da staja başladım. Stajımı bitirdim ve 24 Mart itibariyle ruhsatımı alarak avukatlığa başladım. Avukatlık mesleğini seviyorum. Şimdi avukatlık yapıyorum. Çok mutluyum. İnşallah emeklerimin karşılığını alacağım" dedi.
`4 YIL BOYUNCA TÜM İZİNLERİMİ OKUL İÇİN KULLANDIM´
Üniversiteyi bitirmesinde ailesinin büyük destek olduğunu belirten Sema Dasıl, "Bütün ailem çok sevindi. 2 tane oğlum var. Zaten onlarla beraber okuduk. Ben 4 yıl boyunca tüm izinlerimi okul için kullandım. Hocalarımın çok büyük desteği var. Bizler, aftan dönen öğrenciler biraz daha özen istiyorduk. Bize çok daha fazla özen gösterdiler. Benim o dönemde çantamda bir dersim, iş yerinde bir dersim, evde bir dersim duruyordu. Her yerde ders çalıştım. Ancak o şekilde başarabildim" diye konuştu.
`AVUKATLARA GİTTİĞİMDE BENİ YAŞIMDAN DOLAYI ALMAK İSTEMEDİLER´
Staj için avukatlık bürolarına başvuru yaptığında kendisini yaşından ötürü almak istemediklerini söyleyen Sema Dasıl, "Avukatlara gittiğim zaman beni, yaşımdan dolayı sanıyorum, almak istemediler. O dönem insanın kendisini anlatması zordu. 'Çok azimliyim, çalışırım' demek çok zordu. Ağlayabildim sadece. Başka hiçbir şey söyleyemedim. Çok üzüldüm. Sonra, beraber çalıştığımız avukat bana çok yardımcı oldu. Kendisine müteşekkirim gerçekten. Çok mutlu oldum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-04-06 11:33:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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