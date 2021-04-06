Karate antrenörü, evinde ölü bulundu

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, karate antrenörü Halit Yoldaş'ın (59), yalnız yaşadığı evinde ağabeyi tarafından cansız bedeni bulundu.

Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi'ndeki evinde yalnız oturan karate antrenörü Halit Yoldaş'tan 3 gündür haber alamayan ağabeyi, sabah saatlerinde daireye geldi. Kapı açılmayınca kırarak, içeri giren ağabey, kardeşini yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yoldaş´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesini ardından Yoldaş´ın cansız bedeni, morga götürüldü. Geçirdiği rahatsızlığa bağlı yaşamını yitirdiği tahmin edilen Halit Yoldaş´ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-04-06 11:51:02



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