Karate antrenörü, evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karate antrenörü, evinde ölü bulundu

DHA

Karate antrenörü, evinde ölü bulundu


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, karate antrenörü Halit Yoldaş'ın (59), yalnız yaşadığı evinde ağabeyi tarafından cansız bedeni bulundu.
Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi'ndeki evinde yalnız oturan karate antrenörü Halit Yoldaş'tan 3 gündür haber alamayan ağabeyi, sabah saatlerinde daireye geldi. Kapı açılmayınca kırarak, içeri giren ağabey, kardeşini yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yoldaş´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesini ardından Yoldaş´ın cansız bedeni, morga götürüldü. Geçirdiği rahatsızlığa bağlı yaşamını yitirdiği tahmin edilen Halit Yoldaş´ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-04-06 11:51:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

62 yaşında avukat oldu
YEREL HABERLER 62 yaşında avukat oldu
Güreşçiler milli takım yolcusu
YEREL HABERLER Güreşçiler milli takım yolcusu
Gebzeli öğrenciler LGS denemesinde ter döktü
YEREL HABERLER Gebzeli öğrenciler LGS denemesinde ter döktü
7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Kağırsporlu atıcılar Konya'dan madalyalar ile döndü
YEREL HABERLER Kağırsporlu atıcılar Konya'dan madalyalar ile döndü
D100’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı 7 aracın çarpıştığı kaza D100 karayolunu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER D100’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı 7 aracın ...
Ruşen Hakkı şiir yarışmasının kazananı belli oldu
YEREL HABERLER Ruşen Hakkı şiir yarışmasının kazananı belli oldu
Unutulmaya yüz tutmuş ‘keçe’ yapımı kursu başladı
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş ‘keçe’ yapımı kursu başladı
Evi yanan ailenin yardımına İzmit Belediyesi koştu
YEREL HABERLER Evi yanan ailenin yardımına İzmit Belediyesi koştu
Su seviyesinin yüzde 98’e ulaştığı Yuvacık Barajı havadan görüntülendi Kuvvetli yağış uyarısı sonrasında, dolan barajın kapakları açıldı
YEREL HABERLER Su seviyesinin yüzde 98’e ulaştığı Yuvacık Barajı ...
Başiskele Mehmed Akif Ersoy Camii dualarla ibadete açıldı
YEREL HABERLER Başiskele Mehmed Akif Ersoy Camii dualarla ibadete ...
İzmit'te riskli alan ilan edilen mahallenin dönüşümünde imzalar atıldı
YEREL HABERLER İzmit'te riskli alan ilan edilen mahallenin ...
İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
YEREL HABERLER İzmit'te kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah aktı Derenin halini görenler durumu sosyal medyadan paylaştı
YEREL HABERLER Fabrikaların arasından geçen dere simsiyah ...
Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç ...
Gebze’de vasıflı elaman yetiştirecek kurslar açılıyor
YEREL HABERLER Gebze’de vasıflı elaman yetiştirecek kurslar açılıyor
Türk sanatçının uluslararası başarısı
YEREL HABERLER Türk sanatçının uluslararası başarısı
Tehlikeli olduğu için yıkılan Tekel duvarı alanı yeşillendirildi
YEREL HABERLER Tehlikeli olduğu için yıkılan Tekel duvarı alanı ...
2 emekli amiral Gölcük´te gözaltına alındı
YEREL HABERLER 2 emekli amiral Gölcük´te gözaltına alındı
Yeni emniyet müdürlüğü binasında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Yeni emniyet müdürlüğü binasında sona yaklaşıldı
Yuvacık Barajı doldu, baraj kapakları açıldı
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı doldu, baraj kapakları açıldı
Su seviyesinin yüzde 98’e yükseldiği Yuvacık Barajı’nda kapaklar açıldı Kuvvetli yağış uyarısı sonrasında, dolan barajın kapakları açıldı
YEREL HABERLER Su seviyesinin yüzde 98’e yükseldiği Yuvacık ...
Narkotik polisinden koruyucu annelik eğitimi
YEREL HABERLER Narkotik polisinden koruyucu annelik eğitimi
Elif, ölen ağabeyi için ağladı
YEREL HABERLER Elif, ölen ağabeyi için ağladı