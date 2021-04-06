Kocaeli´de, 60 yaş ve üzerinde yoğun bakım oranı yüzde 20 azaldı



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, koronavirüs aşılama çalışmalarına bağlı olarak 60 yaş ve üzerindekilerin aktif vakalar içindeki oranı, yüzde 19.01´den yüzde 13.38´e geriledi. Yoğun bakıma yatma oranında ise yüzde 20 düşüş oldu.

Kocaeli Valiliği'nce koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, tedbirler değerlendirilirken, aşı çalışmalarından da bahsedildi. Kentte şu ana kadar 215 bin 149 birinci doz, 153 bin 69 ikinci doz olmak üzere 368 bin 218 doz aşının yapıldığı kaydedildi. Aşı uygulamalarıyla beraber 60 yaş ve üzerindekilerin aktif vakalar içindeki oranının yüzde 19.01´den yüzde 13.38´e gerilediği, aktif temaslılar içindeki oranının yüzde 16´dan yüzde 10.69´a düştüğü, yoğun bakıma yatma oranında ise yüzde 20 düşüş olduğu belirtildi.

Kent sakinlerinden Ahmet Gül, sırası geldiği zaman mutlaka aşı yaptıracağını belirterek, "Birey olarak kendimizin de sorumluluğu var. Kendimizin de dikkat etmesi gerekiyor. Biz maalesef kısıtlamaları dinlemiyoruz. Çok şükür, aşının yaygınlaşmasıyla daha iyi duruma gideceğiz, diye düşünüyorum. Sıram geldiği zaman mutlaka ben de aşı yaptıracağım" dedi.

İki doz aşısını da yaptıran Mustafa Türüdü ise "Ben iki aşımı da oldum ama aşıyı olduk, diye rehavete kapılmamak lazım. Sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat etmemiz lazım. Halkımızdan bunu rica ediyorum. Ben iki aşımı da oldum, şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. İnşallah azalma devam eder ve bu beladan kurtuluruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-04-06 14:01:18



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