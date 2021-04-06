4 saat arayla koronavirüsten ölen çifte pencereden gözü yaşlı uğurlama



Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Süleyman Eyigün (85) ve eşi Necmiye Eyigün (81) 4 saat arayla hayatını kaybetti. Evlerinin önünde kılınan cenaze namazını pencereden izleyen kızları Selma Eyigün anne ve babasının cenazesinin ardından el sallayarak gözyaşı döktü.

Gölcük Donanma Mahallesi´nde yaşayan Süleyman Yenigün ve Necmiye Yenigün, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavisine başlanan çift, daha sonra durumlarının ağırlaşması nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan çift, bu sabah saatlerinde 4 saat arayla hayatını kaybetti. Cenazeler helallik alınması ve cenaze namazlarının kılınması için evlerinin önüne getirildi. Evlerinin önünde kılınan cenaze namazını pencereden izleyen kızları Selma Eyigün, anne ve babasının ardından el sallayarak gözyaşı döktü. Koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün, 17 Ağustos Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER

2021-04-06 15:26:56



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