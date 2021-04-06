Başiskele’de yeni kapalı pazar alanı inşa edilecek

Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve düzenli bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmesi için kente yeni bir kapalı pazar yeri daha kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi, mahallelerde sokak ve caddelerde kurulan semt pazarlarını, uygun ve merkezi noktalarda inşa edilecek modern kapalı semt pazarı alanlarına taşıyor. Harekete geçen belediye ekipleri, projelendirmesi tamamlanan modern kapalı semt pazarı için ilk kazmayı vurdu. Başiskele’nin nüfus olarak en kalabalık mahallerinden olan Yeşilyurt Mahallesi’nde yapılacak olan kapalı pazar alanı vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını daha hijyenik şartlarda yapabilmelerini sağlayacak.

Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Sokak ve caddelerde kurulan pazarlar artık modern kentlere yakışmıyor. Daha güzel, daha düzenli bir ortamda, bir market havasında hemşehrilerimizin ve pazarcı esnaflarımızın yağmurdan ve çamurdan fazla etkilenmeden rahatlıkla alışverişlerini yapabilecekleri kentimize yakışır modern kapalı pazar yerini Başiskelemiz’e kazandırıyoruz. İnşallah tamamlandığında halkımız ve esnafımız huzurla alışverişlerini yapabilecekler. İnsan odaklı çalışmalarımız ile halkımızın gönlüne dokunan, hemşehrilerimize ve ilçemize fayda sağlayan çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Öte yadan Başiskele Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayında ibadetlerini daha temiz ve hijyenik ortamda yapabilmeleri için ilçede bulunan cami ve mescitlerde de detaylı temizlik çalışmalarına başladı.

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