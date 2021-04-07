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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan alışverişine çıkan vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi

İHA

Ramazan alışverişine çıkan vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi

Kocaeli'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde mutfak alışverişi için pazar alışverişine çıkan vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından şikâyetçi oldu. Pazar esnafı ise ürünlerin fiyatlarının marketlere göre daha uygun ve kaliteli olduğunu söyledi.
Kocaeli’de vatandaşlar, yaklaşan Ramazan ayının öncesinde mutfak alışverişlerini tamamlamak için pazarlardaki yoğunluğu arttırdı. Ramazan ayı öncesinde mutfaktaki temel ihtiyaçlarını temin etmek için pazara giden vatandaşlar, önceki haftalara göre düşüşe geçen fiyatların yüksek olduğunu iddia ederek memnun olmadıklarını söylediler. Bazı müşteriler ise etiketlerdeki fiyat oyunlarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. Pazar esnafı ise pazarlardaki fiyatların çok yüksek olmadığını, pazardan alışveriş yapmanın marketten alışveriş yapmaya göre daha ucuz, güvenli ve hijyenik olduğunu vurguladı.

“Bizim almadığımız malları marketler alıyor”
Pazarda fiyatların uygun olduğunu ve market ürünlerine kıyasla çok daha taze olduğunu dile getiren 35 yıllık pazar esnafı Ahmet Koç, “Fiyatlar çok uygun, fiyatlarda sıkıntı yok. Mallar kaliteli pazar esnafı günlük mal satar. Bugün bu mallar kâr da olsa zarar da olsa bitiriyoruz, yarın başka mal getiriyoruz. Ama marketlerde öyle değil, adam yığıyor da yağıyor bin kişi elini atıyor oraya ondan sonra Korona oluyor tabi olacak. Bizde öyle değil, biz veriyoruz ve sağlıklı oluyor vatandaş tabi bunu fark etmiyor kart çektiği için ve ben seçiyorum bahanesiyle. Halde bizim almadığımız malları marketler alıyor. Ben gece 12 de gidiyorum malımı seçiyorum. Market bizden sonra kalanları alıyor at bunları götüreyim diyor. Biz ise seçiyoruz daha hijyenik ve kaliteli” dedi.

“Vatandaşların talebi iyi”
Vatandaşların pazara olan ilgisinin Ramazan ayında artacağını belirten Koç, “Vatandaşların talebi iyi, fena değil. Vatandaş fiyatlardan memnun. Bugün dallı domates 7 buçuk lira, kabak 5 lira, salata 5 lira, patlıcan 5 lira, çilek 1012 lira arasında gidiyor kalitesine göre. Fiyatlar arz talep mesesi ihracat olmazsa mal çok olduğu zaman fiyatlar düşüyor. Ramazanda mutlaka müşteri bolluğu olacaktır. Ramazanın bereketi var insanların ihtiyaçları fazla oluyor” diye konuştu.

“Marketlere nazaran daha ucuz”
Pazar fiyatlarının genel anlamda yüksek olduğunu belirten Mustafa Uzun adlı vatandaş, “Fiyatlar sezon sonu olduğu için biraz düşük olabilir ama normalde pazara 200 lira ile geldim daha bir şey alamadım. Enflasyon aldı başını gidiyor pazara gidiyorsun önceden 50 lira, 100 lirayla pazara geliyordum doluyordu araba ama şimdi 200 lirayla geldim ama arabam dolu değil. Pazar pahalı. Tabi ki marketlere nazaran daha ucuz. En azından pazara gelip tazesini alabiliyoruz. Günlük de olabiliyor marketlerde öyle değil” şeklinde konuştu.

“Fiyatı neyse onun yazılmasını uygun görüyorum”
Etiketlerdeki fiyat oyunlarının kendisini rahatsız ettiğini belirten İslam Bayrak adlı vatandaş, “Biber 7 buçuk lira diyor mesela biraz yaklaşıyorsun yarım kilosu 7 buçuk lira diyor. Küçük yazıyla yazmış yarım kilo diye. Bunun fiyatı neyse onun yazılmasını uygun görüyorum. Bunlar bize hiç yakışmıyor yani. Doğru olmak gerekiyor. Fiyatlar biraz esnafın insafına kalmış. Halde şu kadar, pazarda bu kadar, eve geliyor şu kadar oluyor bayağı fark oluyor. Ama gene de insanlar aradığını buluyor yarım kilo, bir kilo. Ama fiyatlarda pek bir fark göremedim 2 haftadır. Ramazan da yaklaşıyor, Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. inşallah halk ile esnaf biraz daha yaklaşır birbirine alışveriş konusunda iyi olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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