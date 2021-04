Hürriyet, denetim raporundaki iddiaları yalanladı

İzmit Belediye Meclisi’nde sunulan denetim komisyonu raporunun yoruma ve asılsız iddiaya dayandırılmasını eleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm iddiaları yalanladı.

İzmit Belediye Meclisi’nin denetim komisyonu 2020 yılı raporlarının görüşüldüğü Nisan ayı toplantısında ortaya atılan iddialara yanıt veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, asılsız olduğunu söyledi iddiaları çürüttü. Hürriyet konuşmasına, “İlk defa böyle yoruma dayalı, asılsız iddiaya dayalı denetim raporunun başka bir maksatla çıkmış olduğunu görüyorum. İsteyen tüm arkadaşlarla bütün belgeleri paylaşmaya hazırım” dedi.

Ocak ayında oluşturulan Denetim Komisyonu’nun belge yerine yoruma dayandırdığı iddialara yanıtlayan Hürriyet, “İzmit Belediyesinin 2020 yılı bütçesi, 5 Ekim 2019 yılında oluşturulmuş ve meclis kararıyla alınmıştır. 2020 yılında böylesine büyük ve dünyayı saran bir salgın yaşanacağından bağımsız olarak 2020 yılı bütçesi oluşturulmuştur. Covid19 pandemisi, tahmini doğrudan temin limitimizin sadece yüzde 2 üzerine çıkmasına neden olmuştur. Pandemi sürecinin bilinmezlikleri içerisinde doğrudan limiti aşmak açıklanabilir ve kötü niyet taşımayan bir durumdur. Ki bütün belediyeler doğrudan temin limitlerini fazlasıyla aşmış durumda. Sınırı aşsak da alım yöntemlerimiz yasaldır ve her kuruşuna kadar vatandaşımız için harcanmıştır. Her harcama kalemimizin hepsi açıklanabilir ve hesap verilebilir durumdadır. Açıklayamayacağımız kesinlikle hiçbir şey yoktur” diye konuştu.

Hizmet alımları konusuna da değinen Hürriyet, “1 yıl içinde 672 bin liradan 50 bin liraya kadar olan alımlarımızda 147 ayrı firmadan mal ve hizmet almışız. Kentte birçok esnaftan alışveriş yaptığımız ortadadır. Konser faturasından bahsedildi. Evet, geçmişten gelip devam eden usüller oluyor. Eksikliğini, yanlışlığını tespit ettiğimizde biz de müdahale ediyoruz. Burada hiçbir şekilde kamu zararı yoktur. Sonuçta en düşük fiyat veren firmadan hizmet alınmış. Orada tek yanlış stopajın ayrı gösterilmiş olması. Arkadaşlarımız stopaj konusunda önceki alımları örnek almıştır fakat bundan sonra daha dikkatli olacaklardır” şeklinde konuştu.

BasınYayın ve Reklam harcamalarında artış olduğu iddiasına da açıklık getiren Hürriyet, “Normalde basın, yayın, billboard gibi çalışmalar her müdürlüğün ayrı ayrı bütçesinden çıkıyordu. Fakat biz bütün müdürlüklerin basım, ilan ve reklam çalışmalarını basın yayın müdürlüğü altında topladık. Artık tüm müdürlüklerin basım işleri tek müdürlük altından çıkıyor. Bu sebeple de rakam yüksek gözüküyor. Onun haricinde bir durumu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Halkın algısıyla oynamak için ortaya atılan iddiaları reddeden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yanıtlarını şu ifadelerle sürdürdü: “2020 yılında 17 ihale gerçekleştirdik, sadece 8’i pazarlık usulü gerçekleşmiştir. Gerisi açık ihaledir. Bu 8 pazarlım usulü ihalenin de 3’ü amatör spor kulüplerine malzeme yardımı içindir. İzmit’teki spor malzemeleri satan 3 firmanın da eşit kazanmasını istedik. Bu sebeple 3 İzmitli firmanın da kazanması ve spor kulüplerinin ihtiyacı olan malzemeleri rahat rahat alması mümkün oldu. Geriye kalan pazarlık usulünün 1’i akaryakıttır. İstanbul’dan düşük fiyattan alım yaparak 1 milyonluk tasarruf elde ettiğimiz iştir.”

“Geri kalan pazarlık usulü ihale ise 71 hizmet aracının satın alım ihalesinin pandemi koşullarında uzaması sebebiyle hizmetlerin aksamaması için araç kiralamak zorunda kaldığımız içindir. Belediye herhangi bir kamu zararına uğratılmadan yapılmıştır. 1 yıl içinde 650’den fazla ayrı firmadan mal ve hizmet almışız. Bizim dönemimizde yeni kurulup iş alan firma sayısı 1 ya da 2'dir. Bu firmalardan alınan mal ve hizmetler ise büyük rakamlar değildir. Eğer bir firma kaç yılında kurulmuş olursa olsun satın alınacak ürünlere düşük fiyat veriyorsa ve iyi hizmet ile kaliteli malzeme üretiyorsa bu belediyenin menfaatinedir.”

“Ayrıca bu dönem en yüksek doğrudan alım tutarımızın toplamı 672 bin lira, 2018’de ise 642 bin liraymış. Rakamlar bariz ortadadır. Ortaya atılacak başka türlü bir iddia varsa, o iddiaları da çürütmeye hazırız.. Hesabımız temiz, alnımız aktır. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey asla olamaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.