5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

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Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 5 kilo metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edilen paralarla yakalan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’den geçiş yapacak bir araçta uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracı takibe aldı. Takip sonrasında durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen binlerce lira nakip para ele geçirildi. Metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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