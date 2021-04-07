Baraj kapakları açılınca dere taştı, alt geçidi su bastı

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, yağış ve karların erimesiyle tamamen dolan Yuvacık Barajı´nın kapakları açılırken, Kiraz Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine dere taşınca İzmit ile Başiskele ilçelerini bağlayan alt geçidi su bastı.

Kocaeli´nde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı, son yağışlar ve karların erimesi ile tamamen doldu. Kapakları açılan barajdan Kiraz Deresi´ne su boşaltılmaya başlandı. Deredeki su seviyesinin artması ile Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi ile İzmit Sanayi Mahallesi Namzet Sokak arasındaki alt geçidi su bastı. Suların yükseldiği alt geçitten geçmeye çalışan bazı sürücüler, araçları arıza yapınca yolda kaldı. Alt geçitte çalışma yapılması için yetkililere haber verildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-04-07 13:37:49



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