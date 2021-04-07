3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasına müebbet hapis istemi İsrail'e dönmek istemeyen genç kızın intiharında azmettirme tespiti

Kocaeli'de İsrail'e gitmek istemeyen Siwar Keblawi'nin (20) 3. kattan atlayıp, ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan baba ve oğul hakkında mütalaa verildi. Duruşma savcısı, baba ile oğulun cebir ve tehdit kullanarak genç kızı intihara azmettirdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Olay, İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbarla bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Siwar Keblawi (20) isimli genç kızın 3. kattan düştüğünü ve öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri genç kızın cesedinin düştüğü yerden babası Z.K. ve ağabeyi Y.K. tarafından eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık ve ölen Keblawi’nin boğazında morluklar olduğunu tespit etti. Ekipler Siwar Keblawi’nin babası Z.K. ve ağabeyi Y.K.'yi gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan baba ve oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İntihara azmettirmeye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek', 'tasarlayarak öldürme' suçlarından yargılanan Z.K. ve oğlu Y.K'nın, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya sanık Z.K ve Y.K. katılmazken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada Siwar Keblawi'nin İsrail'e gitmek istemediği için 3. kattaki balkondan atladığı, baba Z.K. ve Y.K. genç kızı eve taşıyıp bir saat 45 dakika geçtikten sonra ambulansa haber verdikleri, cebir ve tehdit kullanarak intihara azmettirdiği gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.



Avukat mütalaayı kabul etmedi

Mütalaa sonrası söz alan sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmeyerek, çeviride hata olduğunu iddia etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti tarafından duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

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