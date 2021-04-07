Bina boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bir binanın boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. .
Olay, dün öğle saatlerinde Kozluk Mahallesi'nin Sadettin Yalım Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. Dükkanın duvarının içerisinden kedi sesi geldiğini duyan işletmeci, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, bina boşluğunda olduğu anlaşılan kediyi kurtarmak için dükkanın alçı panel duvarını motorlu testere ile açtı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru kediyi, büfe sahibi sahipleneceğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-04-07 14:17:32
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