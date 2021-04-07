Çatıda babasına yardım ederken düşüp ölen genç toprağa verildi

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Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 3 katlı binanın terasını kapatan babasına yardım ederken aşağı düşüp ölen Ömürhan Türkoğlu (23), toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Semih Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın terasını kapatmak için çalışan inşaat ustası babasına yardım eden Ömürhan Türkoğlu, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Türkoğlu'nun cenazesi bugün Derince Fatih Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derince Merkez mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI

2021-04-07 14:57:34



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