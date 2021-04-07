Gebze’den Suriye’ye yardım eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze’den Suriye’ye yardım eli

İHA

Gebze’den Suriye’ye yardım eli

Gebze Belediyeler Birliğİ ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliğinde oluşturulan yardım tırları düzenlenen törenle Suriye’ye uğurlandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde oluşturulan yardım tırları Gebze’den Suriye’ye gönderildi. Gebze’den İdlib ve Azez kentlerine ulaşacak 7 tırdan oluşan konvoy için, kent meydanında düzenlenen törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Başkanı Recep Kaya, vakıf yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı dua ve Kur’an tilavetinin ardından kısa bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Veren el alan elden her zaman üstündür. Bunlar bir inancın, bir medeniyetin süzülmüş cümleleridir. Dolayısıyla bu tavsiyenin karşısında ne komşumuz aç iken yatabiliriz, ne de onlar huzursuzken kendimizi huzurlu hissedebiliriz. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız. Bu vesileyle birliğimizin öncülüğünde ve Hayrat yardım vakfımızla işbirliğinde hazırlanan yardımları ulaştıracak konvoyumuzu bugün sizlerle birlikte Suriye’ye uğurluyoruz. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun” dedi.
Öte yandan Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanlığı Görevini Yürüten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir görevini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e devretti. Başkan Büyükgöz "Hamza Şayir beyefendiye birliğimize hizmetleri ve çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim, birlik üyesi tüm belediye başkanı kardeşlerimizle el birliği ve gönül birliğiyle nice hizmetlere imza atmayı nasip etsin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başiskele’ye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu
YEREL HABERLER Başiskele’ye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu
Çatıda babasına yardım ederken düşüp ölen genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Çatıda babasına yardım ederken düşüp ölen genç ...
Cinayetle sonuçlanan tartışmada 4 şahsa 41 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Cinayetle sonuçlanan tartışmada 4 şahsa 41 yıl hapis ...
Karagöz ve Hacivat'ı Dünya'ya tanıtmak için 18 yıldır gölgeleri renklendiriyor Bilgisayar tamircisi, okul kitaplarında tanıdığı Osmanlı yadigarını geliştirerek yaşatıyor
YEREL HABERLER Karagöz ve Hacivat'ı Dünya'ya tanıtmak için 18 yıldır ...
Bina boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bina boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Babasına yardım etmek için çıktığı çatıdan düşerek ölen genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Babasına yardım etmek için çıktığı çatıdan düşerek ...
Baraj kapakları açılınca dere taştı, alt geçidi su bastı
YEREL HABERLER Baraj kapakları açılınca dere taştı, alt geçidi su ...
3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasına müebbet hapis istemi İsrail'e dönmek istemeyen genç kızın intiharında azmettirme tespiti
YEREL HABERLER 3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve ...
Vaka sayısının arttığı Kocaeli´de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı 
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Kocaeli´de kafe ve restoran ...
5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına ...
OYAK’ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer
YEREL HABERLER OYAK’ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer
Körfez’de en düşük işçi maaşı 4 bin 335 TL oldu
YEREL HABERLER Körfez’de en düşük işçi maaşı 4 bin 335 TL oldu
Önce kendi sonra kopan parmakları hastaneye gitti İşçinin makineye kaptırdığı parmaklarını tek tek çıkartıp böyle taşıdılar Makineye sıkışan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından tek tek çıkartıldı
YEREL HABERLER Önce kendi sonra kopan parmakları hastaneye ...
Dilovası’nda komisyonlar belirlendi
YEREL HABERLER Dilovası’nda komisyonlar belirlendi
Engelli oğlunun eşi tarafından öldürüldüğüne inanmadı Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya 24 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Engelli oğlunun eşi tarafından öldürüldüğüne ...
Zabıtalar hayat olmak için kan bağışladı
YEREL HABERLER Zabıtalar hayat olmak için kan bağışladı
Hürriyet, denetim raporundaki iddiaları yalanladı
YEREL HABERLER Hürriyet, denetim raporundaki iddiaları yalanladı
Körfez'de ev, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Körfez'de ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya ...
Kartepe kent kütüphanesi bakanlık ile ortak yapılacak
YEREL HABERLER Kartepe kent kütüphanesi bakanlık ile ortak yapılacak
Ramazan alışverişine çıkan vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi
YEREL HABERLER Ramazan alışverişine çıkan vatandaşlar fiyatlardan ...
Hastalıklı meyce ağaçları rehabilite edilecek
YEREL HABERLER Hastalıklı meyce ağaçları rehabilite edilecek
Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
Kendisini başından vuran genç 12 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kendisini başından vuran genç 12 gün sonra hayatını ...