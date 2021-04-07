Terasta mangal, çatıyı yaktı

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Haluk TURGUT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın terasında mangal yakıldığı sırada yangın çıktı. Çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi Söğütlü Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında yaşayan Suriyeli aile, öğle saatlerinde, terasta mangal yaktı. Bu sırada çatının tutuştuğunu fark eden aile, itfaiyeye haber verdi. Apartmanda yaşayanlar, binayı boşaltırken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çatı, kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-04-07 16:18:00



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