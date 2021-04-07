Hastane bahçesinden yayılan kötü koku, AFAD'ı harekete geçirdi

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Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde diş hastanesi bahçesinde yayılan kötü koku, paniğe neden oldu. Bölgede ölçüm yapan AFAD ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

Yeni Yalı Mahallesi´nde bulunan Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi´nin bahçesinde, saat 14.30 sıralarında kötü koku yayılmaya başladı. Kokudan rahatsız olanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Özel kıyafetli bir AFAD görevlisi, hastane bahçesi ve çevresinde ölçümler yaptı. Yapılan ölçümlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2021-04-07 17:05:30



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