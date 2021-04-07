Oğlunu öldürmekten yargılanan babanın davasında eşi 'yapmaz öyle şey' dedi



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 2008 yılında cesedi bulunan oğlu Bülent Erdem'i öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıl sonra tutuklanan Necmi Erdem'in yargılanmasına devam edildi. Erdem savunmasında, "Ben böyle bir olay olsun istemezdim. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Silah patladı. Silahın kime ait olduğunu da bilmiyorum" dedi. Erdem'in eşi Hayriye Erdem ise kocasından şikayetçi olmadığını belirterek, "Benim eşim yapmaz öyle şey" dedi.

Karamürsel ilçesi Tepeköy mevkiinde, 8 Aralık 2008'de tabanca ile vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede cesedin, sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem'e (30) ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalara rağmen, Erdem'in katili bulunamadı. 2019 yılında, dosyayı yeniden inceleyen İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bülent Erdem'i, kiralık araçla kaza yapması nedeniyle tartıştığı babası Necmi Erdem'in öldürdüğünü ortaya çıkardı.

Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Necmi Erdem, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Necmi Erdem, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Necmi Erdem'in yargılanmasına bugün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Müşteki sıfatıyla ifade veren Ayhan Erdem, "Babamdan şikayetçi değilim" dedi.

'BENİM EŞİM YAPMAZ ÖYLE ŞEY'

Hayriye Erdem ise, "Eşimden şikayetçi değilim. Oğlum işitme engelliydi. Çok severdik, ama çok yaramazdı. Ben eşimin öldürdüğünü bilmiyordum. Benim eşim yapmaz öyle şey" diye konuştu.

`İSTEMEYEREK OLDU, SİLAHIN KİME AİT OLDUĞUNU BİMİYORUM'

Savunmasını yapan Necmi Erdem, "Ben böyle bir olay olsun istemezdim. İstemeyerek oldu. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Arabanın içinde tartıştık. Oğlum bana vurdu ama ben yaralanmadım. O arada silah patladı. Silahı o zaman denize atmıştım. Silahın kime ait olduğunu da bilmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-04-07 17:14:37



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