2. Lig: Kocaelispor: 1 - Anagold 24Erzincanspor: 2

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Anagold 24Erzincanspor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Kocaeli

Hakemler: Mehmet Semih Güçlü xx, Yusuf Şimşek xx, Ferhat Çalar xx

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Musa Nizam x, Batuhan Er xx (Dilaver Güçlü dk. 85 ?), Murat Cem Akpınar x (İrfan Başaran dk. 89 ?), Semih Karadeniz x, Yılmaz Özeren x (Yiğitali Bayrak dk. 46 x), Gökhan Meral x, Numan Çürüksu x, Mesut Özdemir xx, Burak Süleyman x (Tahir Babaoğlu dk. 73 x), Bahattin Köse x (Benhur Keser dk. 46 x)

Anagold 24Erzincanspor: Murat Demir xx, Abdullah Balıkuv xxx, Yunus Emre Çakır xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Niyazi Batuhan Salman xxx (Mehmet Kuruoğlu dk. 90+4 ?), Muhammed Samed Karakoç xxx, Uğurcan Bekçi xxx (Uğur Daşdemir dk. 68 xx), Mustafa Ethem Erboğa xxx (Ozan Papaker dk. 80 ?), Hakan Demir xxx (Sefa Akgün dk. 80 ?), Mümin Talip Pazarlı xx, Rıdvan Türker xx

Goller: Batuhan Er (dk. 46) (Kocaelispor), Hakan Demir (dk. 7), Niyazi Batuhan Salman (dk. 45+3) (Anagold 24Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Semih Karadeniz, Yiğitali Bayrak (Kocaelispor), Abdullah Balıkuv, Rıdvan Türker, Uğurcan Bekçi, Hakan Demir, Murat Demir,, Sefa Akgün (Anagold 24Erzincanspor)

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