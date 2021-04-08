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Vatandaşları virüsten korumak için yarım saatte 90 kişiyi aşılıyorlar Pandeminin kahramanları günlük 600 kişiyi aşılamak için gece gündüz çalışıyor Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Sarı: “Pandeminin yavaşlaması için tek umudumuz aşı”

İHA

Vatandaşları virüsten korumak için yarım saatte 90 kişiyi aşılıyorlar Pandeminin kahramanları günlük 600 kişiyi aşılamak için gece gündüz çalışıyor Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Sarı: “Pandeminin yavaşlaması için tek umudumuz aşı”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi’nde yarım saatte 90 kişi, günlük ise 600 kişi aşılanarak vatandaşların virüsten korunmasına katkı sunuluyor. Aşı çalışmalarını değerlendiren hastane başhekimi İlyas Sarı, pademinin hızını azaltması için tüm Dünya'nın tek umudunun aşı olduğunu söyledi.
Kocaeli’de korona virüs sayılarının artması ile birlikte vatandaşların aşıya olan talepleri artış gösteriyor. Sinovac aşısının yanında 1 haftadır Biontech aşısının da yapılmasıyla birlikte hastanelerin aşı ünitesindeki randevular yoğunlaştı. Bu kapsamda Gebze Fatih Devlet Hastanesi personeli, aşılama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Hastanedeki yoğunluğa rağmen geç saatlere kadar özverili bir şekilde çalışan personel sayesinde, hastanede yarım saatte 90 kişiye korona virüs aşısı yapılıyor. Günlük yaklaşık 600 kişi aşılandığı hastanede bu güne kadar ise yaklaşık 14 bin kişinin aşılanması gerçekleştirildi. Aşı çalışmalarının önemine değinen Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Sarı ise pademinin hızını azaltması için tüm Dünya'nın tek umudunun aşı olduğunu söyledi.

“Yoğun bakım yatak sayımızı 90’a çıkardık”
Kasım ve Aralık aylarında korona virüs vaka sayılarının arttığını belirten Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Sarı, bu dönemde pandemiye ayırdıkları alanları artırdıklarını söyledi. Başhekim Sarı, “Şimdi maalesef yeniden vaka sayılarındaki artıştan dolayı servislerde ve fiziki alanlarımızda buna yönelik düzenlemelerimiz oldu. Burada pandemi servislerini artırıyoruz. Pandemi hastalarını aldığımız servislere bulaş riskinden dolayı diğer hastaları alamıyoruz. Pandemiye ayırdığımız servis sayısını ve kapasitesini artırıyoruz. Bunun akabinde servis yoğunluğu arttıktan bir 1015 gün sonrasında yoğun bakım ihtiyacı artıyor hastaların. Bu süreçte de yoğun bakım kapasitesinde pandemiye ayırdığımız temiz alanları pandemi yoğun bakıma çeviriyoruz, onlarda artış yapıyoruz. En son Kasım ayında, pandeminin artış gösterdiği dönemde yoğun bakım ihtiyacımız çok artmıştı tüm dünyada olduğu gibi. Doğumhane olarak kullandığımız birimi de yoğun bakım olarak düzenledik. 65 artı 25 yataklı yoğun bakım, totalde 90 yoğun bakım yatak sayısına çıkmıştık. Bunun bir kısmını korona virüs hastaları dışında kullanmakla birlikte büyük çoğunluğuna korona virüs hastalarımızı yatırdık” dedi.

"Yarım saatte yaklaşık 90 hastaya aşı yapıyoruz”
Aşı çalışmalarında tüm personelin özveriyle çalıştığını ifade eden Sarı, aşının tüm Dünya'nın olduğu gibi kendilerinin de tek umudu olduğunu dile getirdi. Başhekim Sarı, “Pandemiden kurtulmak yolunda neredeyse tek seçeneğimiz. 3 aydır aşılama çalışmalarımız devam ediyor. İlk başta Sinovac aşısı temin edilmişti, onu yapmaya başlamıştık. Geçen haftadan itibaren Biontech aşıları da geldi. Her iki aşıyı da hastanemizde yapmaktayız. Hastalarımız aşıyı randevu alarak yaptırıyor. Yarım saatte yaklaşık 90 hastaya aşı yapma kapasitesine sahip ünitemiz. Sabah 09.00’da başlıyor, akşam 22.00’a kadar aşı ünitemiz aktif bir şekilde aşılamalarına devam ediyor. Yoğunluk oluşmaması için de yaklaşık 25 oda artı 5 oda şeklinde aşı ünitemiz aktif olarak çalışıyor.Şu ana kadar hastanemizde 14 bine yakın vatandaşımızı aşılamış bulunmaktayız. Günlük ortalama sayılarımız 600 civarında ama kapasitemiz bunun daha üzerinde, randevular oluştuğu sürece daha fazla aşı yapabiliriz. Vatandaşımız MHRS sistemi üzerinden randevuyla aşılarını yaptırma geliyorlar. MHRS’de önceden sadece aşı seçeneği vardı. Şimdi iki çeşit aşı olması nedeniyle MHRS’de randevu alırken hem Sinovac hem de Biontech aşı seçenekleri çıkmakta. Vatandaşımız istediğini tercih edip, eğer stok durumu uygunsa sistem bunun randevusunu onaylayıp istediği saatte de, randevu aldığı saatte de gelip aşısını yaptırıyor” diye konuştu.

“Yoğunluk ile ilgili önlemlerimizi aldık”
Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyaya düşen hastanedeki aşı ünitesinin önünde oluşan yoğunluğu değerlendiren Başhekim Sarı, “Ülkenin hiçbir alanında yoğunluğun, kalabalığın bir arada olmasını istemiyoruz. Hastanemiz, poliklinikler olsun, aşı ünitesi olsun, servisler olsun kapasite olarak yoğun bir hastane. Günlük hasta giriş çıkışlarının, hatta hasta yakınlarını da eklersek bariz bir rakama ulaşıyor binamızdaki insan trafiği. Hiçbir birimde bir kalabalık oluşmasını istemeyiz ve bilerek buna müsaade etmeyiz. Geçen günkü yoğunlukla ilgili; randevu saatinden önce gelen hastalarımızın oluşturmuş olduğu kısa süreli bir yoğunluk maalesef oluştu. Ama bu aşı ünitemizin işleyişiyle ilgili değildi. Sonrasında da bununla ilgili önlemlerimizi de aldık zaten” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz aşıyla ilgili bütün imkanlarını seferber etmiş durumda”
Pandeminin bitmediğini, bitmesi için de çok sınırlı sayıda seçenek olduğunu vurgulayan Başhekim Sarı, “Bir; korona virüse karşı vücutta bağışıklığın oluşması, diğer seçenekte virüsün genetik yapısının değişip daha zararsız hale geçmesi. Maalesef ikinci söylediğim oluşmadı. Şu ana kadar virüsün hastalık yapıcı etkisinde veya bulaştırıcılık etkisinde herhangi bir azalma görmedik. Diğer seçeneğimiz, burada bağışıklığı oluşturmak için aşı oluyor. Tek umudumuz, dünyanın da şu anda tek umudu aşıya bağışıklığın sağlanması. Bu konuda aşılama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ülkemiz bununla ilgili bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Şu an için aşıyla ilgili etkin bir açıklama sağlanırsa, inşallah pandeminin de hızını azaltacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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