Osman Hamdi Bey Müzesi bakanlığın prestij müzesi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osman Hamdi Bey Müzesi bakanlığın prestij müzesi olacak

İHA

Osman Hamdi Bey Müzesi bakanlığın prestij müzesi olacak

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yeniden tahsis edilen Osman Hamdi Bey Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından prestij müze olarak hazırlanacak.
Kocaeli’nin Gebze İlçesi, Eskihisar Mahallesi’nde bulunan Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 2006 yılında yapılan protokolle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi edilmişti. Söz konusu belediye, ilgili alanın teşhirtanzim ve çevre düzenlemesinin ardından galeri müze özelliği verilerek yeniden faaliyete geçmişti.
Daha sonra Osman Hamdi Bey Evi 10 yıl süre ile müze olarak kullanılmak şartıyla Gebze Belediye Başkanlığına tahsis edilmiştir. Son yapılan değişiklikle “Osman Hamdi Bey Müzesi” tekrardan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilerek, Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne bağlı birim olarak islevlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Osman Hamdi Bey Evi’nin prestij müzesi olarak hazırlanmasına karar verdi.
İlk Türk Müzecisi ve Ressam Osman Hamdi Bey (18421910) tarafından, Gebze, Eskihisar’da resim hanesi, kayıkhanesi ve müştemilatı ile birlikte planlarını kendisinin çizdiği iki katlı yapı 1884 yılında inşa edilmişti. Osman Hamdi Bey’in 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği ve en güzel tablolarını yaptığı bu köşk, I. Dünya Savaşında karargâh komutanlığına tahsis edildi. İsmet İnönü İstiklal Savaşına giderken birkaç gün burada kalmış, 1933 yılında köşkü ziyaret etti. 1945 yılında resim hanenin ahşap olan üst katı yanmış, koru ve binalar 1966 yılında tescil edilmiş, onarımdan sonra 1987 yılında Osman Hamdi Bey Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.
Osman Hamdi Bey en ünlü tablolarını bu evde yapmıştır. Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi’nin en önemli özelliklerinden birisi giriş katında bulunan ahşap kapıların tablalarına yaptığı çiçek motifleridir. Bu motifleri Osman Hamdi Bey kendisi yapmıştır. Çiçek resimlerinin tabloları kadar değerinde olduğu düşünülmektedir. Müze Müdürlüğü bu kapıları binanın restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlanıncaya kadar koruma altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşları virüsten korumak için yarım saatte 90 kişiyi aşılıyorlar Pandeminin kahramanları günlük 600 kişiyi aşılamak için gece gündüz çalışıyor Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Sarı: “Pandeminin yavaşlaması için tek umudumuz aşı”
YEREL HABERLER Vatandaşları virüsten korumak için yarım saatte 90 ...
Uluslararası hukuk devi, MGC Legal iş birliği ile Türkiye’de büyüyecek
YEREL HABERLER Uluslararası hukuk devi, MGC Legal iş birliği ile ...
Ne virüse ne polise aldırdılar Okey masasında yakalan şahıslar polise rağmen oyunlarına devam etti Oyun masasında yakalanan 16 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Ne virüse ne polise aldırdılar Okey masasında yakalan ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi ...
Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı Ormanlık alana uçan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi Kullanılamaz hale gelen otomobilden yara almadan çıktılar
YEREL HABERLER Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında ...
Uluslararası hukuk devi Andersen Global Türkiye’de MGC iş birliğinde büyüyecek
YEREL HABERLER Uluslararası hukuk devi Andersen Global Türkiye’de ...
Boş evde çıkan yangın yan eve sıçradı
YEREL HABERLER Boş evde çıkan yangın yan eve sıçradı
2. Lig: Kocaelispor: 1 - Anagold 24Erzincanspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Kocaelispor: 1 - Anagold 24Erzincanspor: 2
'Ben daha çocuğum' diyen cinayet sanığına 15 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Ben daha çocuğum' diyen cinayet sanığına 15 yıl ...
Siwar´ın ölümünde babası ve ağabeyi için müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER Siwar´ın ölümünde babası ve ağabeyi için müebbet ...
Oğlunu öldürmekten yargılanan babanın davasında eşi 'yapmaz öyle şey' dedi
YEREL HABERLER Oğlunu öldürmekten yargılanan babanın davasında eşi ...
Hastane bahçesinden yayılan kötü koku, AFAD'ı harekete geçirdi
YEREL HABERLER Hastane bahçesinden yayılan kötü koku, AFAD'ı ...
8 yaşındaki Toprak kazada yaralandı, anneannesi gözyaşı döktü
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Toprak kazada yaralandı, anneannesi ...
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, yakınları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, yakınları ...
2 kişinin yaralandığı tüfekli çatışmaya müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER 2 kişinin yaralandığı tüfekli çatışmaya müebbet hapis ...
Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Diş polikliniği çevresindeki koku AFAD ekiplerini ...
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti Yakıldıktan sonra unutulan mangal çatıyı küle döndürdü
YEREL HABERLER Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti Yakıldıktan ...
Kanser hastalarına ücretsiz psikolojik destek
YEREL HABERLER Kanser hastalarına ücretsiz psikolojik destek
Terasta mangal, çatıyı yaktı
YEREL HABERLER Terasta mangal, çatıyı yaktı
Cedit’te uzlaşma sağlanan vatandaşlara ödemeler yapılacak
YEREL HABERLER Cedit’te uzlaşma sağlanan vatandaşlara ödemeler ...
Virüs farkındalığı için beyaz önlükleri sokaklara çıktılar Ellerindeki dövizlerle sokak sokak gezerek uyarılar yaptılar
YEREL HABERLER Virüs farkındalığı için beyaz önlükleri sokaklara ...
Gebze’den Suriye’ye yardım eli
YEREL HABERLER Gebze’den Suriye’ye yardım eli
Başiskele’ye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu
YEREL HABERLER Başiskele’ye yeni yürüyüş ve bisiklet yolu
Çatıda babasına yardım ederken düşüp ölen genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Çatıda babasına yardım ederken düşüp ölen genç ...