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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan ayına Enderun usulü teravihli karşılama

İHA

Ramazan ayına Enderun usulü teravihli karşılama

Anlatımlı Enderun Teravih Programında, Büyükşehir Dini Musiki Topluluğu, ramazan ilahileri ve Enderun usulü teravihin farklı makamlardaki icrasını gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelecek hafta salı günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayını, gerçekleştirdiği manevi değeri yüksek bir programla karşıladı. “Anlatımlı Enderun Teravih” programında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu, Cumhur Müezzinliği, Enderun İlahileri ve Enderun Usulü Teravih’in farklı makamlarda icrasına yönelik bir konser verdi.
Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Büyükşahin, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İsmail Gülşen, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan katıldı. Programda, pandemi koşulları nedeniyle, Kocaeli İl Müftülüğünden sınırlı sayıda görevli konuk olarak yer aldı.
Programda söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Cenabı Allah ruhlarımızı arındırmak için, bize kul olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak istiyor. Rabbimiz, imanımızı tazelemek, ona olan yakınlığımızı perçinlemek için bize Ramazan gibi çok kıymetli bir nimet lütfetmiş, sonsuz şükürler olsun” dedi.
Konser öncesinde Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğunu yöneten şef Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi bir konuşma yaptı. Konuşmasında Enderun Usulü Teravih konusunda konuklara bilgi aktaran Prof. Dr. Turabi, “Ramazan ayına mahsus namaz olan terâvih namazının her dört rekatında farklı makamlar uygulanarak edâ edilmesiyle kılınan terâvih namazı tertîbidir. Itrî’nin belli bir düzene koyduğu bu tertip daha sonraları saray mektebi olan Enderûn’da uygulanmaya başlamıştır. Bundan dolayı Enderûn usûlü terâvih olarak da bilinmektedir. Bu tertip, namaz kılanların namazlarını huşû içerisinde kılmak, uzun bir namaz olan terâvih namazında cemâati dinlendirmek maksadıyla farklı makamlar eşliğinde uygulanmaktadır. Uygulama her dört rekat arasında salavâtların ve ilâhîlerin farklı makamlarda okunmasıyla icrâ edilmektedir” dedi.
Konuşmaların ardından Şef Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu, konserine başladı. Enderun Usulü Teravih örneklerinin verildiği programda, Irak, Acemkürdî, Muhayyer kürdî, Isfahan, Hüseynî, Eviç, Acemaşiran ve Segâh makamlarında ilahiler icra edildi. Programda; Segah, Acemaşiran ve Saba makamlarında Kur’ânı Kerîm Tilâvetleri okundu. Programda ayrıca, Mustafa Itrı Efendi’nin gönüllere taht kurmuş Salati Ümmiyyye eseri Segah makamında seslendirildi.
Programın sonunda Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İsmail Gülşen, sahneye gelerek dua yaptırdı. Okunan duaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, anlamlı konser için Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’ye teşekkür çiçeği takdim etti.

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