Hacivat ile Karagöz'ü yaşatıyor 



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te bilgisayar tamirciliği yapan Taner Mücahit İnan (26), çocukluğundan beri hayranlık duyduğu Hacivat-Karagöz oyununu yaşatmaya çalışıyor. İlkokul sıralarındayken başlayan Hacivat-Karagöz sevgisinin kendisini bu sanatı yapmaya ittiğini söyleyen İnan, daha önce sahnede yaptığı gösterilerini pandemi nedeniyle artık internet üzerinden yayınladığı videolarla gerçekleştiriyor. Kültür Bakanlığı ve Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü ile birlikte çeşitli oyun projeleri yürüten İnan, en büyük hedefinin ise sanatını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

FİGÜRLERİ KENDİSİ YAPIYOR

Figürleri kendisinin yaptığını belirten Taner Mücahit İnan, "Karagöz'e ilgim ilk başta, 8 yaşındayken ilkokul kitabında gördüğüm Karagöz ve Hacivat resimleriyle başladı. Daha sonra onları keserek arkadaşlarıma oynatmaya başladım. Öğretmenimin ilgisini çekince benden bunu arkadaşlarıma sahnelememi istedi. Bir anda herkes çok ilgilenince ben bu sanatı öğrenmeye karar verdim. 18 yıldır bu sanatı geliştiriyorum. Şu anda 26 yaşındayım ve Karagöz konusunda epey çalışmalar yapmaktayım. Karagöz'ün tasvir dediğimiz kuklalarını deriden yapmak gerektiğini öğrendim. Tabii ki bu işin bir öğrenme aşaması var. Karagöz'le ilgilenen pek fazla ustamız da ne yazık ki yok. Çok az sayıdalar. Onlara ulaşarak deriden tasvirin nasıl yapılacağını öğrendim. Bu gösteride kullandığımız figürlerin hepsini hayvan derilerinden, önce işleyerek, daha sonra boyayarak kendim oynatıma hazır hale getiriyorum. Sonra bir oyun yazıyorum ve o oyunu seslendirmesiyle beraber sahneliyorum. Aslında çok geniş kapsamlı bir şey" dedi.

`BU SANATI YURT DIŞINDA SAHNELEMEK İÇİN DESTEK BEKLİYORUM´

Karagöz sanatını dünyaya duyurmak istediğini ifade eden Taner Mücahit İnan, "Bu sanattaki en büyük hedefim, bunu dünya çapında tanıtmak. Özellikle bu konuda destek bekliyorum ben. Karagöz 2017 yılında 500'üncü yılını kutladı. Yani 500 yıllık bir sanatımız, aslına bakarsanız Osmanlı'nın sineması olan bir sanatımız. Bu sanatı dünyaya tanıtmak için, yurt dışında sahnelemek için destek bekliyorum" diye konuştu.

ONLİNE GÖSTERİ

Pandemi nedeniyle online gösteri yaptığını ifade eden İnan, "Ben Karagöz'ü çok seviyorum. Ben Karagöz'ü bir gelir kapısı olarak düşünmüyorum. Zaten kendi işimle uğraşıyorum. Ama içimdeki bu Karagöz sevgisi olmasaydı ben bunu bu noktaya kadar getiremezdim. Çünkü aslında hem zahmetli hem de maliyetli bir iş Karagöz ile uğraşmak. Şu anda pandemiden dolayı gösterilerimiz daha çok online olduğu için biraz daha kolay oluyor. Her yıl Ramazan ayında 1 ay gösteriler yapıyordum. Hiç boş kalmıyordum. Sadece geçen yıl pandemiden dolayı gösteri yapamadım. Bu yıl da yine İstanbul Sarıyer'de 1 ay boyunca gösterilerimiz olacak. Bu şekilde ilerliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-04-08 12:07:56



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