3. Lig: Gölcükspor: 2 - Elazığ Karakoçan FK: 4

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Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 30. hafta mücadelesinde Gölcükspor, konuk ettiği Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü’ne 42 mağlup oldu.



Stat: Gölcük İlçe

Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Salim Şanlıer xx, Mustafa Çevik xx

Gölcükspor: Gökhan Yenigün x, Miran Avcı x, Selçuk Çalışır x, Sefa Tunç x, Yunus Özdemir x (Furkan Özyapı dk. 54 x), Bilal Yener Arıca xx, Mustafa Serkan Koparan x, Berkan Durdu x (Barış Şen dk. 78 x), Ali Mert Işık x, Ferhat Aras x, Furkan Yiğit xx (Coşkun Güner dk.72)

Elazığ Karakoçan FK: Ömer Kavurkacı xx, Mehmet Eksik xx, Burak Altıngök xx, Muhammed Sak xx (Ahmet Fatih Uzun dk. 46 x), Kaan Güdü xxx, Umutcan Topalcı xx (Hüseyin Fıstıkçı dk. 46 xx), Ferhat Canlı xx, Seyid Ahmet Han xx, Batuhan Kaya xx, Ahmet Can Arık xx, Burak Kavlak xx (Burak Özbakır dk. 54 x, Semih Ekmen dk. 65 x)

Goller: Yener Arıca (dk. 37 pen.), Furkan Yiğit (dk. 54) (Gölcükspor), Kaan Güdü (dk.4, 26 ve 90), Mehmet Eksik (dk. 15) (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: Yunus Özdemir, Sefa Tunç (Gölcükspor), Ahmet Can Arık, Umutcan Topalcı, Mehmet Eksik, Ferhat Canlı, Ömer Kavurkacı (Elaziz Belediyespor)

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