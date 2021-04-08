Kocaeli´de yüksek kesimlere kar yağdı

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartepe kayak merkezi yolu beyaz örtüyle kaplandı.

Kocaeli´de kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Gölcük ilçesinde bulunan Eriklitepe ve Türkiye´nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe´de yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-04-08 20:21:45



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