Koyunlarını korumak isterken sokak köpeğini tüfekle yaraladı Köpeğin yaralanmasına neden olan şahıs gözaltına alındı Kanlar içinde kalan yaralı köpek tedavi edilecek

Kocaeli’nin Derince ilçesine sokak köpeğinin koyunlarına saldırdığı iddiasıyla korkutmak amaçlı tüfeği ile ateş açan ve sokak köpeğinin yaralanmasına neden olan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı köpek ise belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Derince Yenikent Mahallesi Araptepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yaşadığı konteyneri çıkan yangında küle dönen ve belediye tarafından kendisine verilen yeni konteynerde yaşayan Kemal G., belediye tarafından kendisine hediye edilen koyunlarını ve tavuklarını sokak köpeklerinden korumak için tüfeğine sarıldı. Tüfeği ile korkutmak amacıyla çevreye ateş açan Kemal G.’nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği bir sokak köpeği ise yaralandı.

Köpeğin yaralandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kemal G.’yi gözaltına alarak tüfeğine de el koydu. Bacağından yaralanarak boş araziye kaçan köpek ise olay yerine gelen belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine götürüldü.

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