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Yıkamaya bırakılan lüks ciple drift atan alkollü sürücü dehşeti kamerada Drift yaparken kaldırımdaki yayayı ezen sürücüye 11 bin 529 lira ceza Bahçe duvarı yaparken ölümden dönen şahıs ayağını kaybetme korkusu yaşıyor

İHA

Yıkamaya bırakılan lüks ciple drift atan alkollü sürücü dehşeti kamerada Drift yaparken kaldırımdaki yayayı ezen sürücüye 11 bin 529 lira ceza Bahçe duvarı yaparken ölümden dönen şahıs ayağını kaybetme korkusu yaşıyor

Kocaeli'de bir galerinin yıkamak için bıraktığı lüks ciple alkollü şekilde drift atan sürücü, bahçe duvarı yapan Şaban Yılmaz'a çarparak ayağının parçalanmasına sebep oldu. Hastanede tedavisi devam eden Yılmaz, 11 bin 529 lira para cezası kesilen sürücünün tutuklanarak adaletin yerini bulmasını istedi.
Kaza, 3 Nisan Cumartesi günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir galerinin yıkamak için bıraktığı EF871NJ yabancı plakalı lüks ciple, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında alkollü şekilde drift yapan M.B., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarında duvar yapan Şaban Yılmaz'a (55) çarptı. Duvar ile araç arasında sıkışarak yaralanan Yılmaz, kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza sonrası tedavi altına alınan Yılmaz'ın parçalanan ayağını kaybetme tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Sürücüye para cezası yağdı
Kazadan sonra gözaltına alınan M.B. adlı sürücüye drift yaptığı için 6 bin 700 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 679 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Drift yaptığı için 2 ay, alkollü araç kullandığı için ise 24 ay olmak üzere ehliyetine toplamda 26 ay süre ile el konulan sürücünün aracı ise otoparka çekildi.

"Ayağımı kaybetme durumundayım"
Kaza sonrası ölümden döndüğünü anlatan Şaban Yılmaz, "Evimin bahçesinde duvarla uğraştığım sırada, hızlı drift yaparken gelen arabanın çarpması sonucu ayağımı kaybetme durumundayım. Kaza, sarhoş şoförün yasak günde sokağa çıkıp tehlikeli sürüş yaparak bana çarpması sonucu olmuştur. Başka canların da yanmaması için adalet istiyorum" dedi.

"Serbest bırakılması canımızı yaktı"
Araç sürücüsünün alkollü olarak drift yaptığı için kazanın meydana geldiğini söyleyen Yılmaz’ın kardeşi Hüseyin Yılmaz (53) ise "Ağabeyime çarpan sürücü aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Ağabeyim olay günü yoğun bakımdaydı. Şuan çok büyük acılar içinde. Bir ayağında büyük hasar var. Ama bizi en çok acıtan konu; kazaya sebebiyet veren kişinin serbest bırakılması oldu" diye konuştu.

Kazadan 24 saat sonra serbest kaldı
Kazadan 24 saat sonra şahsın serbest bırakıldığını ifade eden Yılmaz, "Bizim canımız yanarken, ben bu kişiyle karşılaşmış olsam benim kendim mi adalet sağlamam lazım? Devletimden yardım istiyorum. Bizler yanlış insanlar değiliz ama bu kaza gibi de acı gerçek var. Keşke olmasaydı fakat sürücü alkollü. Drift yaparken ağabeyime vurmuştur. Herkes bunun bedelini ödemelidir. 'Biz birine kızdık, 2 gün sonra nasıl olsa dışardayız' bu böyle olmamalı. Kesinlikle böyle bir algı oluşturulmamalı" şeklinde konuştu.

Yıkamak için aldığı araç ile kaza yaptı
Kazanın yabancı plaka araç ile yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Araç yabancı plakalı. Ama sürücü yabancı değil. Araç yurt dışından gelmiş. Bir tane galeriye ait. Galeri bu şahsa detaylı temizlik yapması için aracı veriyor. Cumartesi saat 15.30 sıralarında bu şahıs aracı alıyor. Aracı temizleyeceğine drift yapıyor, aynı zamanda da alkol alıyor. Kazayı güvelik kameraları da kaydetmiş. Çok acı, ben bir kere izledim ikincisini izleyemedim. Kendimden geçtim. Bu öyle böyle bir kaza değil" diyerek kazaya neden olan sürücünün cezalandırılmasını talep etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin drift yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığı, daha sonra duvarda çalışma yapan Şaban Yılmaz'a çarptığı görülüyor.

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