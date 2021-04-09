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Setri-Nur´un 55´inci mağazası Gebze´de hizmete girdi

DHA

Setri-Nur´un 55´inci mağazası Gebze´de hizmete girdi


Alişan KOYUNCU-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)GELİNLİK sektörünün önemli markalarından Setri-Nur, Kocaeli´nin Gebze ilçesinde 55´inci mağazasını hizmete açtı. 3 katlı 850 metrekarelik mağazada bulunan binlerce gelinlik, gelin adaylarını bekliyor.Gelinlik sektörünün önemli markalarından biri olan Setri-Nur, Kocaeli´nin Gebze ilçesinde 55´inci mağazasını hizmete açtı. Açılışa Setri-Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, Gebze mağazasının sahibi Aslıhan Kaleli ve davetliler katıldı. 3 katlı ve 850 metrekarelik mağazada bulunan binlerce gelinlik, gelin adaylarını bekliyor. Kendilerine ait tasarımların bulunduğu gelinlik modelleri dışında kişiye özel tasarımlar da yapıldığını ifade eden Setri-Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, mağazanın her kesime hitap ettiğini belirtti.Bölgenin en büyük mağazalarından birini açtıklarını söyleyen Suna Özdemir, "Setri-Nur Gebze mağazamız bölgenin en büyük gelinlik mağazası. En fazla çeşidin olduğu mağazalardan bir tanesi. Pandemi sürecinde açtık ve gelinlerimize hizmet vermeye başladık. Çok şükür bu durumdan çok memnunuz. Biz firma olarak her kesime hitap ediyoruz. Genç kızlarımızın büyük bir teveccühü var. Hepsinin Setri-Nur gelini olma hayali var durum böyle olunca her kesimden her düşünceden kadınlarımız oluyor. Ben onlar ne istiyorsa, istediklerini tasarlamaya gayret ediyorum" dedi.`PANDEMİ NEDENİYLE GELİNLİĞE UYGUN MASKELER DE TASARLIYORUZ´Koronavirüs salgını nedeniyle tasarladıkları gelinlik modellerine uygun maskeler de ürettiklerini belirten Suna Özdemir, "Türkiye´nin 50´den fazla yerinde mağazamız var ve inanın pandemi sürecinden etkilenmedik. Hiçbir bayimiz pandemiden etkilenmedi. Bunun nedeni de; gelinlerimiz çok heyecanlı. Bize gelen gelinler, yaklaşık olarak bir yıl öncesinden gelinliğini tedarik ediyor. Bizden çok öncesinden sipariş aldığı için biz pandemiden etkilenmedik. Pandemi nedeniyle artık gelinliklerimize uygun maskeler de tasarlıyoruz. Gelinlerimizin kıyafetleri nasılsa, ona uygun maskelerimiz de var" diye konuştu.`HER BÜTÇEYE UYGUN GELİNLİK VAR´Mağazayı hizmete açtıklarından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Aslıhan Kaleli, "Mağazada bulunan gelinlikler geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Her zevke, her bütçeye uygun gelinlik modellerimiz var. Buraya gelen kişiler, mağazanın dekorunu görüp `Burası çok pahalıdır´ diye düşünmesin. Hem satın alma hem de kiralama seçenekleriyle herkese hitap etmek istiyoruz." dedi.    DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Merkez Alişan KOYUNCU-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)
2021-04-09 11:08:14

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