FETÖ´nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü´nün, FETÖ/PDY´nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ/PDY´nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde, bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-04-09 11:56:58



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