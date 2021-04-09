Gebze´de, atık ayrıştırma tesisinde yangın

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Haluk KURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesindeki atık ayrıştırma tesisinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların plastik atıkları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Gebze'nin Pelitli mevkisinde bulunan atık ayrıştırma tesisinde, saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre, işçinin yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımların plastik atıkları tutuşturmasıyla yangın başladı. Alevleri fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen işçinin eli yandı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Sağlık ekibi ise elinden yaralanan işçiyi ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-04-09 12:00:25



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