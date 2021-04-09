Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda yol ortasında alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde D100 karayolu ile TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 41 UL 717 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanları görerek aracını yol kenarına çeken sürücü M.K., alevleri görünce durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin kapladığı otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çıkan yangında büyük oranda yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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