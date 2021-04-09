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Trafik çilesine ilaç olacak Karamürsel Köprülü Kavşağı hizmete açıldı Trafik yoğunluğunu azaltacak tünel hava kalitesini de arttıracak

İHA

Trafik çilesine ilaç olacak Karamürsel Köprülü Kavşağı hizmete açıldı Trafik yoğunluğunu azaltacak tünel hava kalitesini de arttıracak

Kocaeli’nin Karamürsel yoğun araç trafiğine çözüm olmak için çalışmalarına başlanılan köprülü kavşak, hizmete açıldı. Yalova ve Bursa'dan gelen transit geçişlerin yoğunluğunu hafifletmesi hedeflenen tünel, ilçenin hava kalitesine de olumlu katkı sağlayacak.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yapılan bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Karamürsel Köprülü Kavşağı battı çıktı tüneli düzenlenen törenle hizmete açıldı. Düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen törende konuşan Başkan Büyükakın projenin çevre sağlığına da önemli ölçüde etkilerinin olacağının altını çizdi.
“Eskiden hükümetin yapamadığı işleri yeni belediye modelinde artık belediyeler yapıyor”
Törende söz alarak projenin maliyetinin 85 milyon lirayı bulduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Belediyecilik iş yapma, hizmet yapma yeri, laf üretme yeri değil. Burada talihsizlikler oldu benim genel sekreter olduğum dönemde ihale edilmişti. Bir fetret dönemi yaşanmıştı. Ama 31 Mart seçimlerinden sonra çok hızlı bir şekilde ikmal ihalesini yaptık ve burada tekrar çalışmaya başladık ve iş zamanında yetişti. Üstteki kapalı kesit çalışmalar da bayrama kadar tamamlanacak. 290 metrelik kapalı kesiti var buranın. ihale toplamda 71 Milyon liralık yatırım. Katma değerle beraber 85 milyona varan bir yatırım. Eskiden hükümetin yapamadığı işleri yeni belediye modelinde artık belediyeler yapıyor” dedi.
“Çevreye de yapılan bir yatırımdır”
Projenin bölge trafiğini rahatlatmasının yanı sıra Karamürsel'in hava kalitesine de önemli katkılar sunacağını ifade eden Başkan Büyükakın, “Betona yatırım yapıyor diyorlar, burası betona yapılan bir yatırım değil. Burası aynı zamanda karbon ayak iziyle alakalı da bir yatırım. Şurada trafik ışıklarında bekleyen araçların şehre sera gazı salması ve emisyonu arttırması orada beklerken tüketilen fosil yakıtların ithalatına bağımlı olan ülkemiz için inanılmaz ekonomik fırsatlar. Bu ışıklarda insanlar saatlerce beklerdi. Karamürsel’in kuzeyinden güneyine, güneyinden kuzeyine gitmek için, doğudan batıya, batıdan doğuya gitmek için şuradaki ışıklarda saatlerce bekleyen araçlar, onların saldığı karbon emisyonu, küresel ısınma açısından baktığımızda bu çevreye de yapılan bir yatırımdır. 85 lira milyon lira gibi ciddi bir kaynağın hem trafiği rahatlatma, hem Karamürselliye, hem transit geçene kolaylık sağlamasının yanında hem de Karamürsel’in hava kalitesine de katkı sağlayacağı apaçıktır. Dolayısı ile biz bunları betona yapılış yatırım olarak görmüyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından törenle hizmete giren köprülü kavşaktan ilk geçişi ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, direksiyon başına geçtiği aracı ile yaptı. Açılışın ardından ilçede yaşayan vatandaşlar, tamamlanan çalışmalar için Büyükakın ve ekibine teşekkür ettiler.

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