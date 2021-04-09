Otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı kaza kamerada

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçen salı günü Gölcük Saraylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem A. yönetimindeki 41 ACK 827 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Adem A. ile araçtaki Yavuz Selim S., Batuhan Y., Cantürk K. ve Oğuzhan Y. yaralandı. Kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin bir minibüsü solladığı ve aracın hızla kaldırıma çarptığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Soner GÜLEZER

2021-04-09 13:53:26



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