Fırınlarda Ramazan ayı öncesi hijyen ve gıda güvenliği denetimi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Ayı sesbiyle ilçe genelinde üretim yapan fırınların periyodik denetimlerine başladı. Yapılan denetimlerde Covid19 tedbirlerinin yanı sıra hijyen, üretim alanları ve ekmek gramajları kontrol ediliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarında hijyen kurallarına, hamur kazanları ve tezgahlar başta olmak üzere tüm bölümlere tek tek bakıyor. Ekmek gramajları ve tartılarda kontrol edilirken, Covid19 tedbirleri ve geçerli genelge kuralları hakkında bilgi veriliyor.

Ramazan ayından sonra daha rahat döneme geçmeyi umduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İnşallah alacağımız sıkı tedbirlerle Ramazan Bayramı sonrasında da daha rahat bir döneme geçeceğiz. Ama bu süreçte sorumluluğumuz ve fedakarlığımız çok önemli. Tüm hemşehrilerime önce şifa, sonra sabır ve kolaylıklar diliyorum. Biz gerekeni yapıyoruz. Zorlukları hep birlikte aşacağız. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah” dedi.

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