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Kurduğu sosyal medya sayfası ile ihtiyaç sahiplerine umut oluyor 30 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

İHA

Kurduğu sosyal medya sayfası ile ihtiyaç sahiplerine umut oluyor 30 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Emekli Deniz Astsubay Erol Erdoğan, kurduğu sosyal medya sayfası aracılığı ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverleri buluşturarak, 2 ayda ödenemeyen yaklaşık 22 bin TL faturanın ödemesine aracı oldu.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Emekli Deniz Astsubay Erol Erdoğan, 2013 yılında bir sosyal medya hesabı kurdu. Erdoğan, kısa sürede kurduğu sosyal medya sayfasında yaklaşık 30 bin takipçiye ulaştı. Erdoğan, farklı sosyal medya hesaplarında gördüğü ödenemeyen faturaları sayfasında paylaşarak hayırseverlerin ödemesini sağlamaya başlayınca, ihtiyaç sahipleri de sayfası üzerinden kendisine ulaşarak ödenemeyen faturaları için yardım istemeye başladı. Erdoğan, ihtiyaç sahiplerinin gönderdiği su, elektrik ve doğalgaz faturalarını sayfa üzerinden paylaşmaya başladı. Erdoğan, şubat ayından itibaren sayfasında başlattığı uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 22 bin TL değerindeki fatura borçlarının ödenmesine aracı oldu.

“Yaklaşık 160170 faturayı ödedik”
Hayırseverlerin destekleri ile çok sayıda insana umut olduklarını belirten Erdoğan, “Bu sayfayı 5 Mayıs 2013 yılında kurduk. Sayfayı kurmak amacımız destek ve danışma üzerineydi. Yaşadığımız kente bir şeyler katabilmek için, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için böyle bir sayfa kurduk. Şu an tamamen Gölcük’ün haricinde de yaşayan 30 bin kişiye ulaştık. Yardım grupları ile iş birliği halindeyiz. Bazı sosyal medya gruplarında zaman zaman ödenemeyen faturaların paylaşılmadığını görüyorduk. Biz de o faturaların ödenmesi için yardımcı oluyorduk. Bu şekilde başladık. 20 Şubat’tan bu yana dara düşmüş insanların faturaları var. Yaklaşık biz 160170 faturayı ödedik. Yani günde, 3 veya 4 faturanın ödenmesi için hayırseverlerimizin aracısı oluyoruz. Onlar da sağ olsun, hemen ödüyorlar. İki günde bir faturaları yayınlıyoruz. Şu ana kadar 22 bin TL civarında fatura ödedik” dedi.

"Bizim amacımız bir yaraya merhem olmak"
İhtiyaç sahiplerinin fatura borçlarının ödenmesine aracı olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Erol Erdoğan, “Gelen faturalara baktığımız zaman 23 aylık borçlar var. İnsanlar işini kaybetmiş ya da maaşında icra var, ödeyemiyorlar. Biz de o kişinin çevresindeki insanlara durumunu soruyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle bu ödenemeyen faturaları hayırseverlerimize ulaştırıyoruz. Onlar da ödüyorlar. Faturaları ödediğimiz insanlar bize dua ediyorlar. Hayırseverlerimiz de bize güvendikleri için bu yardımları yapıyorlar. Güvenilir bir insan olmak çok güzel. Bugün tanıdığı, ilçemizde görev yapmış Zuhal öğretmen, bana para göndermiş fatura ödemem için. Bu bir güven meselesi. Benim tavsiyem; her insan böyle şeyleri sosyal medya gruplarından dile getirsin. Bizim amacımız bir yaraya merhem olmak. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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