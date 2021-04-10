Virüs sayılarının arttığı sanayi kentinde vatandaşlara Ramazan çağrısı Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: “Aile içi ve komşu içi iftar yemekleri kesinlikle çok tehlikeli” “Önlemler eskiye göre yetersiz kalabilir”

Korona virüs vaka sayılarındaki artışın hızla devam ettiği Kocaeli’de Ramazan ayı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, “Aile için iftar yemekleri, komşu içi iftar yemekleri kesinlikle çok tehlikeli. Yemekte maske çıkacağından bulaş inanılmaz artacaktır” dedi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, haftalık vaka sayısının 100 binde 371,11’e ulaştığı Kocaeli’de, alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayılarındaki artış sürüyor. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Kocaeli’de yaşanan korona virüs vaka artışlarının ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan vaka sayılarında yaşanan artışa karşı hastanelerde tüm önlemlerin alındığını dile getirdi. Mutant virüs ile birlikte korona virüsün bulaş riskinin daha fazla arttığını belirten Pehlevan, vatandaşların önlemlerini arttırmaları gerektiğine dikkat çekti. Yaklaşan Ramazan ayında toplu iftar yemekleri ve benzeri organizasyonlarının korona virüsün yayılmasında büyük risk oluşturacağına dikkat çeken Pehlevan, sağlık çalışanları kadar vatandaşların da korona virüsü önemsemesi gerektiğini kaydetti.



“Yakın bir zamanda da yatak sıkıntısı, yoğun bakım sıkıntısı beklemiyoruz”

Vaka sayılarındaki artışa karşı tüm hastanelerde önlem aldıklarını belirten Pehlevan, “Kocaeli ve Türkiye genelinde pandemi ile mücadele amansız bir şekilde sürüyor. Maalesef geçtiğimiz ay itibarıyla Türkiye’de artan vaka oranı ilimize de yansımaya başladı. Şu anda bir artış söz konusu doğrudur. Ama biz gerekli önlemleri aldık. Hastanelerimizde herhangi bir yatak sıkıntısı, yoğun bakım sıkıntısı Şu anda yok. Planlamalarımızı ona göre yaptık. Gerek hastane ayağında, gerek de filyasyon ayağında bütün Planlamalarımızı yaparak bu vaka artışına karşı önlemimizi almış durumdayız. Şu anda dediğim gibi bir vaka artışı var ama hastanelerde herhangi bir yatak sıkıntısı yok. Görünürde de yakın bir zamanda da yatak sıkıntısı, yoğun bakım sıkıntısı beklemiyoruz. Filyasyon ekiplerimizi arttırdık. Bütün temaslıları ve Covid tanısı konmuş vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek hem tedavilerini düzenliyoruz, hem de Covid hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Temaslılarda gerektiğinde numune alıp, onların herhangi bir sağlık problemlerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer problemleri olan varsa ya yerinde tedavi ediyoruz, ya da hastaneye alıp tedavilerini burada mümkün kılıyoruz” dedi.



“Önlemler eskiye göre yetersiz kalabilir”

Bulaş riski daha fazla olan mutant virüse karşı vatandaşların tedbirlerini arttırması gerektiğini söyleyen Pehlevan, “Geldiğimiz noktada bir mutant virüsün yaygınlığı söz konusu. Bu çok önemli. Çünkü eskisine göre daha hızlı ulaşıyor. Önlemler eskiye göre yetersiz kalabilir. Onun için biz mümkün olduğunca maske, mesafe ve hijyene eskisinden olduğundan daha fazla bir önlem üzerine önemle durmalıyız. Çünkü bu daha hızlı bulaşıyor. Özellikle aile içi bulaşlar çok. Bu nedenle vatandaşlara önemli görevler düşüyor. Bu kişisel önlemleri alarak sadece kendimizi korumuyoruz. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi ve tüm toplumu koruyoruz. Sonuçta hastaneye yansıyan hasta sayılarının artmasını önlemek de elimizde. Bu önlemleri alıp hasta olmamak en iyisi. Tabi hasta olduktan sonra sağlık ordumuz göreve hazır. Her türlü tedaviye, fedakarlığa hazır. Ama en önemlisi önlemi baştan almak, yakalanmamak. Bunun için tüm vatandaşlara diyoruz ki; lütfen eskisinden olduğundan daha fazla maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Kesinlikle kalabalık yerlerde bulunmayalım. Aile içi bulaşlar fazla dedik. Arkadaş toplantılarını kesinlikle yapmayalım. Ortak yemek organizasyonları, nişan, taziye ve bunun gibi toplantılar yapmayalım. Çünkü bulaş çok hızlı olabiliyor. Korumasız ve maskesiz şekilde ortamda bulunan insanların çoğu pozitif oluyor. Bu kişilerin aileleri de zincirleme şekilde pozitif hasta olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.



“Aile içi ve komşu içi iftar yemekleri kesinlikle çok tehlikeli”

Ramazanda yapılacak toplu organizasyonların vaka sayıların artmasına sebep olacağını belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Önümüz Ramazan. Bütün İslam dünyasına hayırlı Ramazan diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız teravih namazlarını evde kılmamızı bildirdi. Biz de vatandaşlar olarak bu önlemlere dikkat edeceğiz. Aile için iftar yemekleri, komşu içi iftar yemekleri kesinlikle çok tehlikeli. Yemekte maske çıkacağından bulaş inanılmaz artacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.