İnşaattan düşen işçi yaralandı

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaatın 2´nci katından düşen işçi Şinasi Aydın, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesi Harmantarla Mahallesi Hülya Sokak'ta meydana geldi. Şinasi Aydın, inşaatın ikinci katında çalışırken dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2021-04-10 11:26:11



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