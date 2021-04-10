Emniyet Müdürü Tipioğlu'dan uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen törende konuşan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu satıcılarına mücadelemiz bu şer odaklarının her biri yok edilip, toplumun gündeminden çıkarılana kadar azimle devam edecektir” dedi.

Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi. İzmit Kültür Tepesi’nde düzenlenen törene Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, polisler ve askerler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Tipioğlu çelenk bıraktıktan sonra Şehit Defterini imzaladı. Kültür Tepesindeki törenin sona ermesinin ardından Bağçeşme Mezarlığı Polis Şehitliğinde Şehit yakınlarının da katılımlarıyla Kuranı Kerim okunarak, dualar edildi.

Vatandaşların güvenini sağlamak için azimle mücadele edeceklerini belirten Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "Polislik bir gönül mesleğidir. Zaman mekan ve mesai saati hesabıyla yapılamaz. Bu inanç en alt rütbeden en üst rütbeye kadar tüm mensuplarımızın içine işlemiştir. Türk emniyet teşkilatı olarak vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Vatandaşımızın canına ve malına kastedenler, ülkemizin birliğini tehdit eden terör örgütleri, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hedef alan uyuşturucu satıcılarına mücadelemiz bu şer odaklarının her biri yok edilip, toplumun gündeminden çıkarılana kadar azimle devam edecektir” dedi.

Polis haftası ve teşkilatın kuruluşunun 176. yıldönümü kutlayan Tipioğlu, ”Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, millet ve bayrak uğruna şahadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehitlerimizin emaneti olan asalet ve metanet sahibi kıymetli aileleri ile kahraman gazilerimize, emeklilerimize, görev arkadaşlarımıza ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum” diye konuştu.

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