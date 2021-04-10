Gazetecilerden polislere olay ihbarlı sürpriz Hep olaylarda karşılaşıyorlardı, bu kez sürpriz yaptılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ulusal ve yerel medyada görev yapan gazeteciler, olay ihbarı yaparak bölgeye gelen polis memurlarına sürpriz yaptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ulusal ve yerel internet siteleri, gazeteler ve haber ajanslarında görev yapan gazeteciler, polis teşkilatının kuruluşunun 176. Yılı nedeniyle renkli bir etkinliğe imza attı. İlk olarak 112 Acil Yardım Merkezi’ni arayan gazeteciler, Gebze Kent Meydanı’nda bıçaklı, silahlı kalabalık bir grubun kavga ettiği ihbarında bulundu. Daha sonra anonsu alıp, hızlı bir şekilde adrese ulaşan çok sayıda polis ekibi, gazetecilerin pastayla kendilerini beklediklerini fark edince şaşkınlık yaşadı. Kendileri için sürpriz hazırlayan basın mensuplarına teşekkür eden ekipler, daha sonra gazetecilerle birlikte pastayı keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.



“Sürprizi görünce çok duygulandık”

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