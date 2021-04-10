Başı janta sıkışan köpeği itfaiye kurtardı 

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, başı janta sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı.

Gölcük ilçesi Selimiye Mahallesi´ndeki arsada, istiflenen eski lastiklerin olduğu alandan köpek sesi geldiğini duyan Ekrem Öner, kontrol etti. Köpeğin başının janta sıkıştığını gören Ekrem Öner, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri jantı tutup köpeği çekerek hayvanı kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek doğaya bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-04-10 14:50:23



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