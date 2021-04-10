Karantina ihlali, polisin yol kontrolünde ortaya çıktı

Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, polis uygulamasında durdurulan otomobilde, sürücü Yusuf Ozan Y.'nin HES kodu kontrol edildi. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen Yusuf Ozan Y., polis eşliğinde KYK yurduna götürüldü.
İzmit´te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin denetimlerinde her araç, tek tek kontrol ediliyor. Uygulamada durdurulan 07 YOY 52 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Ozan Y.´nin de HES kodu sorgulaması yapıldı. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen Yusuf Ozan Y.'ye 3 bin 150 TL ceza kesildi. Yusuf Ozan Y., gerekli işlemlerin yapılmasının ardından polis eşliğinde, karantinaya alınan kişilerin kaldığı Semiha Ayverdi Yurdu´na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-04-10 17:11:59
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