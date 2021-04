TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor:82 - Akhisar Belediye Basketbol:80

Brezilya'da Kovid-19 bir günde 3 bin 693 can aldı

Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Akhisar Belediye Basketbol’u 8280 mağlup etti.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Abdullah Koputan xx, İsmail Binbir xx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz, Burak Can Dilmaç, Can Altıntığ xx 7, Sertay Gürsu x 2, Mert Ulutaş xx, Horace Gilbert Spencer xx 12, Uğur Dokuyan xx 12, Bora Hun Paçun x 2, Sertan İbrahim Sarı xx 6, Hakan Şanlı xx 5, Keshun Deion Sherrill xxx 36

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Akhisar Belediye Basketbol: Troy Chissell Franklin xx 11, Marvin Hilton Jefferson xxx 16, Doğukan Şanlı xx 11, Can Urşan x 2, Alihan Deniz Genç xx 11, Ömer Sancaklı xxx 21, Ahmet İlter Tunalı xx 6, Fatih Kızılca x 2, Berkay Kansu xx, Yavuz Koça x, Gökhan Akkoyun x

Başantrenör: Levent Demircis

1. Periyot: 1817 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 4639 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 6655 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

