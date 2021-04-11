HES kodu için büyük kolaylık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için HES kodunun QR kodu (karekod) halini, yapışkanlı etiket şeklinde çıktı vermeye başladı. Vatandaşlar çıktıları 3 adet olarak ilçelerin merkezi noktalarında kurulacak irtibat noktalarından temin edebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak için HES kodunun QR kodu halini yapışkanlı etiket şeklinde çıktı vermeye başladı. Vatandaşlar artık telefonlarındaki uygulamayı açmalarına gerek kalmadan, yanlarında bulundurdukları çıktıları göstererek sosyal yaşamlarına devam edebilecekler. Çıktılar, ilçelerin merkezi noktalarında kurulacak irtibat noktalarından temin edilebilecek. Çıktılardan temin etmek isteyen vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan irtibat noktalarına giderek, HES kodlarını görevliye bildirmeleri gerekiyor. HES kodunun sisteme girilmesinin ardından sistemden karekod alınıyor. Ardından kişinin adı soyadı, HES kodu ve QR kodu basılı olan çıktılar 3 adet olarak vatandaşa veriliyor. Yapışkanlı etiket olarak verilen çıktılar, cüzdana, telefona ya da ulaşım kartına yapıştırılabiliyor. Yapışkanlı etiketlerin kendilerine kolaylık sunduğunu söyleyen vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.



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