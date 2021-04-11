Park halinde alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

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DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki sitenin bahçesinde, park halinde bulunan otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz duruma geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. 2 gündür park halinde olan otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

2021-04-11 11:05:27



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