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Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: "Anneme sarılmak istiyorum" Pandemi hemşiresi salgının bitmesini ve annesine sarılmak istiyor

İHA

Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: "Anneme sarılmak istiyorum" Pandemi hemşiresi salgının bitmesini ve annesine sarılmak istiyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan ve 1 yılı aşkın süredir ailesini göremeyen Hatice Kale Budiyar, bir an önce pandeminin bitmesini ve annesine sarılabilmeyi istiyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan Hatice Kale Budiyar, pandeminin başladığı ilk günden beri diğer bütün sağlık çalışanları gibi yoğun bir tempoda çalışıyor. Hemşire Hatice Kale Budiyar, bu süreçte hem sürekli riskin içinde olduğu için hem de yoğun bir şekilde çalıştığı için 1 yılı aşkın süredir ailesiyle görüşemiyor. İnsanlar sevdiklerini kaybetmesin diye gece, gündüz ara vermeden diğer sağlık personelleriyle birlikte çalışan Budiyar, annesine sarılabilmek, sevdiklerine kavuşabilmek için pandeminin bir an önce bitmesini istiyor. Bu süreçte Budiyar, insanları daha bilinçli olmaya, kurallara riayet etmeye ve aşı olmaya davet ediyor.

“Gerçekten çok yorulduk”
Yoğun bir tempoda çalıştıkları ve insanlara hizmet ettikleri için şikayetçi olmadıklarını söyleyen Hatice Kale Budiyar, “Yaklaşık 1 yılı aşan bir süreçte pandemiyle birlikte sağlık profesyonelleri olarak gerçekten çok yorulduk. Hizmet vermekten yana bir şikayetimiz yok. Şu anda aşı ünitesinin sorumluluğunu yapıyorum. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Oldukça yoğun çalışıyoruz. Kesinlikle bundan dolayı şikayetçi değiliz. Herkesi aşı olması için çağırıyoruz ve davet ediyoruz. Çünkü pandemiyi başka türlü bitirmenin bir ihtimali şimdilik görünmüyor. Aşı uygulamalarının, aşı temininin arttığı bir süreçteyiz. Ocak ayından beri 3 aylık bir süreçte her gün, her gece aşı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Gebze bölgesinde 15 bine yakın aşı uygulaması yaptık” dedi.

“Anneme sarılmak istiyorum”
Tüm sağlık çalışanlarının tek istediğinin ailesine rahatça sarılabilmek olduğunu belirten Budiyar, “Pandemi biterse eğer sadece sevdiklerimize sarılmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarının, tüm sağlık profesyonellerinin istediği tek şey bu; sevdiklerine rahatça sarılabilmek. Bu yüzden halkımızın sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymasının önemli olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Hepimiz için çok zor bir süreç. Hepimiz acılar yaşadık, sevdiklerimizi kaybettik ya da kaybetme korkusu yaşıyoruz. Sadece tek istediğim şey; pandeminin bitmesi ve anneme sarılmak istiyorum. Sadece sevdiklerimize kavuşabilmek için zaten bu çabayı gösteriyoruz. Hepimiz, tüm sağlık profesyonelleri olarak tek isteğimiz pandeminin bitmesi. Bu yoğunluğa razıyız. Sevdiklerimize sarılabilmek için bu yoğunluğun bizim için herhangi bir önemi yok” diye konuştu.

“Daha duyarlı olunması gereken bir dönemdeyiz”
İnsanların dikkat etmesi gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kontrollü yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini kaydeden Budiyar, “Normalleşme sürecine geçişi, yeni normalleşme olarak algılayamıyor toplumumuz. Biraz daha bu konuda gerçekten önlemlere uymak gerekiyor. Şu an virüsün varyantlarıyla ilgili olarak yine ‘Aşılandık, rahatladık’ yalancı güveninin gelişmemesi gerekiyor. Daha duyarlı olunması gereken bir dönemdeyiz. Aşılanırsak eğer ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte toplumumuz kontrollü yaşama adapte olursa çok daha kısa bir süreçte pandeminin sona ereceğine inanıyorum. Sayıların azalışı vatandaşımızın ‘Pandemi bitti, rahatladık’ anlayışına sebep oluyor. Bütün dünyada bu böyle. Ama adı üstünde; kontrollü sosyal yaşam. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yaşayabiliriz. Yaşam alanlarımızı bu şekilde düzenleyebiliriz. Bu mümkün. Bununla birlikte vakaların azaldığı dönemleri görüyoruz zaten. Vakaların arttığı dönemlerde toplumsal olarak gerçekten biraz gevşek davranıyoruz” şeklinde konuştu.

“Aşı olsun da ne olursa olsun”
Aşılamaya başladıklarından beri hastaneye yatışlarda yaş grubuna bakıldığı zaman 60 yaş üzeri grupta biraz azalma olduğunu gördüklerini vurgulayan Budiyar, “Ortalama olarak yatışlarımıza baktığımızda şu an 40 ve altında diyebiliriz. Hastalığın şiddeti yaşlılarda olsa bile pandemi kaynaklı korona virüs enfeksiyonuyla ilgili daha hafif seyrediyor hastalarımızın durumu. Bu nedenle aşılama gerçekten çok önemli. Sinovac ‘Çin aşısı’, Biontech ‘Alman aşısı’ önemli değil. Mutlaka bağışıklamanın, aşı olsun da ne olursa olsun, bağışıklamanın sağlanması çok önemli. Aşılanarak, toplumumuzun en az yüzde 70’ini aşılayarak bağışıklama ile birlikte pandeminin biteceğine inanıyorum. Burada sağlık profesyoneli diğer arkadaşlarla birlikte tam bir bütün, ekip olarak çalışıyoruz. Herkesin görevi belli. Çok yoğun geçiyor saatler. Herkes, her işi yapabiliyor zaten. Yoğun geçiyor, gece geç saatlere kadar sürebiliyor. Biz çalışmaya razıyız. Hiç önemli değil, çalıştığımız saatlerin veya yoğunluğun kesinlikle önemi yok” ifadelerini kullandı

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