Seycan hemşire, son yolculuğuna uğurlandı

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Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)-KARAMAN´ın Ermenek ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden hemşire Seycan Alan (26), memleketi Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Karaman´ın Ermenek ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında 15 metrelik istinat duvarından uçtuktan sonra hayatını kaybeden Ermenek Devlet Hastanesi´nde görevli hemşire Seycan Alan´ın cenazesi, memleketi Kocaeli´nin Gölcük ilçesine getirildi. Ailesinin yaşadığı evin önüne getirilen cenaze, helallik alındıktan sonra Dumlupınar Mahallesi´nde bulunan Orta Camii´ne getirildi. Cenaze namazına Seycan Alan´ın 1,5 ay önce evlendiği eşi Uzman Çavuş Mahmut Alan, hemşirenin ailesi ve yakınları katıldı. Seycan Alan´ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrasında İhsaniye Merkez Mezarlığı´nda toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2021-04-11 15:21:28



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