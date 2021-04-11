Yaşlı çift korona virüsten aynı gün vefat etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde korona virüs sebebiyle aynı gün hayatını kaybeden yaşlı çift, yan yana defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle'de yaşayan ve bölgede yaklaşık 35 yıldır esnaflık yapan Mahizer ve Zihni Ergül çiftinin bir süre önce yaptırdığı Covid19 testi pozitif çıktı. Bir süre evde tedavi gören çift, daha sonra rahatsızlanmaları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 5 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift, dün gece birkaç saat ara ile hayatını kaybetti. 4 çocukları olan yaşlı çiftin cenazesi dün öğle namazından önce kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Yaşlı çifti son yolculuklarında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çiftin yakınları ve komşuları yalnız bırakmadı.

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